Flotilla, liberati i 4 parlamentari. Apprensione per i 470 attivisti arrestati da Israele. C’è ancora una barca in navigazione verso Gaza

Israele: "Bloccati 470 attivisti. Saranno rimpatriati"

La polizia israeliana ha segnalato che 470 attivisti fermati dalla marina israeliana mentre si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla, che tentava di spezzare il blocco navale israeliano sulla Striscia di Gaza, sono stati presi in carico dalle forze dell'ordine. Secondo quanto dichiarato, oltre 600 agenti di polizia, insieme a funzionari penitenziari e rappresentanti dell'immigrazione, sono stati dispiegati al porto di Ashdod per ricevere gli attivisti fermati.

Gli attivisti, provenienti da 41 diverse imbarcazioni, sono stati sottoposti a un "accurato processo di ispezione", ha detto la polizia, aggiungendo che sono stati consegnati all'Autorità per la Popolazione e l'Immigrazione e al Servizio Carcerario Israeliano per ulteriori procedure in vista dell'espulsione