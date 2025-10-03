Flotilla, liberati i 4 parlamentari. Apprensione per i 470 attivisti arrestati da Israele. C’è ancora una barca in navigazione verso Gaza

Roma, 3 settembre 2025 – Solo una nave della Flotilla resta ancora in navigazione verso Israele. Tutte le altre sono state bloccate e gli attivisti a bordo si sono arresi. Nei prossimi giorni saranno rimpatriati anche i 46 italiani a bordo mentre, ha reso noto la Farnesina, i 4 parlamentari italiani sono stati liberati questa mattina.
Oggi sarà una giornata di manifestazioni di solidarietà alla Flotilla un po’ in tutta Europa. In Italia in particolare, dopo le tensioni di ieri sera, le piazze torneranno a riempirsi. Manifestazioni alle quali si unirà lo sciopero indetto dalla Cgil (che si sommerà quello già previsto dai sindacati di base).
"Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento". Lo dichiara l'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari. "Il console italiano sta per incontrare a breve gli attivisti a Ketziot. Le autorità italiane si stanno adoperando per far rilasciare tutti gli altri italiani. I quattro parlamentari rilasciati sono già all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, partiranno per Roma Fiumicino alle 10", ha aggiunto l'ambasciatore.
La polizia israeliana ha segnalato che 470 attivisti fermati dalla marina israeliana mentre si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla, che tentava di spezzare il blocco navale israeliano sulla Striscia di Gaza, sono stati presi in carico dalle forze dell'ordine. Secondo quanto dichiarato, oltre 600 agenti di polizia, insieme a funzionari penitenziari e rappresentanti dell'immigrazione, sono stati dispiegati al porto di Ashdod per ricevere gli attivisti fermati.
Gli attivisti, provenienti da 41 diverse imbarcazioni, sono stati sottoposti a un "accurato processo di ispezione", ha detto la polizia, aggiungendo che sono stati consegnati all'Autorità per la Popolazione e l'Immigrazione e al Servizio Carcerario Israeliano per ulteriori procedure in vista dell'espulsione
L'esercito israeliano ha in gran parte smantellato la Global Samud Flotilla, la flottiglia umanitaria che cercava di rompere l'assedio di Gaza, arrestando centinaia di attivisti da decine di imbarcazioni, ma uno yacht continua a navigare verso l'enclave palestinese. Lo riportano alcuni media, tra cui Al Jazeera. La Marinette, battente bandiera polacca e con un equipaggio di sei persone, è l'ultima nave operativa rimasta della Global Sumud Flotilla, un tempo composta da 44 imbarcazioni.
Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Gideon Sa'ar chiedendo la liberazione immediata.