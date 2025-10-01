Mercoledì 1 Ottobre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Esteri
Flotilla
Flotilla nella 'zona rossa'. "Avvicinati da imbarcazioni non identificate. Continuiamo a navigare verso Gaza"
1 ott 2025
1 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Flotilla nella ‘zona rossa’. “Avvicinati da imbarcazioni non identificate. Continuiamo a navigare verso Gaza”

La Flotilla è nell’area dove in passato l’Idf ha abbordato altre spedizioni dirette verso la Striscia. “I partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un'intercettazione”

Flotilla nella ‘zona rossa’. “Avvicinati da imbarcazioni non identificate. Continuiamo a navigare verso Gaza”
Roma, 1 ottobre 2025 - A bordo delle navi della Global Sumud Flotilla ci si sta preparando all'assalto dei militari dell'Idf. La Flotilla a circa 120 miglia nautiche da Gaza, la zona dove sono già state abbordate altre spedizioni umanitarie dall'esercito israeliano, è stata avvicinata da "imbarcazioni non identificate, alcune con le luci spente. I partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un'intercettazione, le imbarcazioni hanno ora lasciato la Flotilla. Continuiamo a navigare verso Gaza", si legge sui social. Nella notte l'ultimo appello dalla Fregata Nave Alpino della Marina Militare italiana che si è resa disponibile a recuperare eventuali membri degli equipaggi che non avessero voluto continuare.

Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla
Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla
05:42
La diretta dalle barche della Flotilla

Live stream da alcune barche della Flotilla

 

05:31
Eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi: "L'esercito israeliano sta arrivando" 

In un breve video postato sui suoi profili social l'eurodeputata europea di Avs Benedetta Scuderi ha affermato: "Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione". "Non sappiamo quando potremmo riaprire le comunicazioni", ha aggiunto Scuderi che appare con indosso un giubbotto di salvataggio.


 

