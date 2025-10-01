Flotilla nella ‘zona rossa’. “Avvicinati da imbarcazioni non identificate. Continuiamo a navigare verso Gaza”

Roma, 1 ottobre 2025 - A bordo delle navi della Global Sumud Flotilla ci si sta preparando all'assalto dei militari dell'Idf. La Flotilla a circa 120 miglia nautiche da Gaza, la zona dove sono già state abbordate altre spedizioni umanitarie dall'esercito israeliano, è stata avvicinata da "imbarcazioni non identificate, alcune con le luci spente. I partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un'intercettazione, le imbarcazioni hanno ora lasciato la Flotilla. Continuiamo a navigare verso Gaza", si legge sui social. Nella notte l'ultimo appello dalla Fregata Nave Alpino della Marina Militare italiana che si è resa disponibile a recuperare eventuali membri degli equipaggi che non avessero voluto continuare.
Live
Live stream da alcune barche della Flotilla
In un breve video postato sui suoi profili social l'eurodeputata europea di Avs Benedetta Scuderi ha affermato: "Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione". "Non sappiamo quando potremmo riaprire le comunicazioni", ha aggiunto Scuderi che appare con indosso un giubbotto di salvataggio.