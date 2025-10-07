La seconda Flotilla verso a Gaza, da nave Conscience l’appello a scioperare: “Domani ci intercettano”

Otranto, 7 ottobre 2025 – La vicenda della Global Sumud Flotilla è tutt’altro che chiusa. Mentre Israele rilascia gli attivisti della prima spedizione arrestati mercoledì notte, altre barche che si sono unite alla missione in seconda battuta, dirette a Gaza, e ora stanno arrivando nella zona ‘rossa’, dove verranno con tutta probabilità intercettate dalla Marina israeliana. Tra queste c’è Conscience, una nave di 70 metri salpata da Otranto il 30 settembre con a bordo farmaci salvavita e 250 tra medici e infermieri. Altre otto imbarcazioni sono partite da Catania con ‘Thousand Madleen to Gaza’.

Segui la Flotilla sulla mappa: il tracker

La missione di Conscience

Nell’equipaggio di Conscience ci sono 6 italiani: Riccardo Corradini, Francesco Prinetti, Vincenzo Fullone, Stefano Argenio, Claudio Torrero e Elisabeth Di Luca. Ad alzare l’attenzione sulla loro sorte è il senatore M5s Marco Croatti: “Il governo italiano non può lasciarli soli: ha il dovere di proteggerli, adoperandosi per garantire la loro incolumità fisica e la loro libertà, dato che neanche loro oggi, come noi ieri, violano alcuna legge e il blocco navale israeliano non può applicarsi a una missione umanitaria”.

L’obiettivo degli attivisti è “aprire un corridoio umanitario, ma anche umano” racconta il medico Riccardo Corradini, che ha già lavorato nella Striscia e che è stato il primo e l’unico studente ad aver fatto l’Erasmus a Gaza nel 2019 (la sua storia ha ispirato il film 'Erasmus in Gaza’) –. Noi ci mettiamo i nostri camici. Gaza è l'unico posto al mondo in cui io da medico non posso andare a dare una mano ai miei colleghi, che non solo sono stremati, perché lavorano senza sosta e senza mezzi, ma rischiano la vita ogni giorno perché li ammazzano, li arrestano, li torturano”.

La chiamata allo sciopero

Domani, 8 ottobre, è la data prevista per l’intercettamento israeliano e la Freedom Flotilla Coalition chiama alla mobilitazione: “Il governo israeliano ha minacciato di bombardare nuovamente la nave ammiraglia. La stessa Conscience già colpita il 2 maggio 2025 al largo di Malta, in acque internazionali”. Chiedono “presìdi di solidarietà, cortei, scioperi e azioni pubbliche in tutta Italia e nel mondo”. In un video su YouTube Corradini lancia un appello “a scendere in piazza e scioperare”. I cortei “sono indispensabili per proseguire la nostra azione e poter mantenere l'attenzione su quanto sta accadendo tuttora all'interno della Striscia di Gaza”.

Appello ai governi

Conscience tramite il portavoce si è rivolta all’Unione Europea, all’Onu, agli Stati Uniti e ai singoli governi nazionali. “Siamo in mare, determinati a raggiungere Gaza, e siamo profondamente preoccupati per la vostra assenza di azione in questi due anni di genocidio e nella protezione dei diritti dei nostri compagni attivisti ora detenuti illegalmente. Denunciamo gli abusi, le violenze e le torture inflitte ai nostri colleghi della Global Sumud Flotilla durante la loro detenzione illegale in Israele, come confermato dalle organizzazioni di supporto legale. Un'ulteriore prova della mancanza di reattività politica da parte della comunità europea e internazionale, e dell'impunità di lunga data di cui gode lo Stato di Israele”.