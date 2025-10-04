Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

EsteriFlotilla, partiti da Israele 26 italiani. Tajani: “Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana”
4 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Flotilla, partiti da Israele 26 italiani. Tajani: “Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana”

Il ministro degli Esteri: “Non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria”. Ieri sono rientrati i 4 parlamentari

Roma, 4 ottobre 2025 - Un primo gruppo di 26 italiani che erano sulle barche della Flotilla stanno per lasciare Israele. L’annuncio arriva dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che spiega: "Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall'aeroporto di Eilat. Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana - aggiunge - Ho nuovamente dato disposizioni all'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti". 

Ieri sono rientrati in Italia i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della Flotilla e sono stati rilasciati in mattinata dalle autorità israeliane. 

Idf, immagini dell'operazione di fermo alla Flotilla
Una immagine relativa all'operazione Idf “Horizon Shield” ''sul fermo delle navi della Flotilla

08:06
Tajani: 26 italiani sulla Flotilla in partenza da Israele

"Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall'aeroporto di Eilat". Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana - aggiunge - Ho nuovamente dato disposizioni all'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti". 

