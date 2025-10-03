Flotilla nelle mani di Israele, chi sono gli attivisti arrestati. Silenzio dopo il blitz e cellulari spenti: “Come inghiottiti dal buio”

Roma – Una sola spunta su WhatsApp e l’incertezza di sapere come sta la persona dall’altra parte dello schermo. Può essere una madre, un figlio, un amico. Sembrano stati inghiottiti in una notte e un giorno. Uno dopo l’altro nell’area invalicabile detta anche ‘zona ad alto rischio’.

La ricostruzione è confusionaria perché ci si deve affidare a brevi filmati che man a mano sbarcano sui social e a molta moltissima pazienza. Come detective, raccogliamo i pezzi di una vicenda per ricostruirla. Le condizioni del resto erano quelle di un ‘contesto di guerra’. Idranti puntati sulle barche per intimorire e creare confusione, persone sedute a terra che rispondono pacificamente con tecniche ‘gandhiane’ e alzano le mani in aria una volta ricevuto l’ordine, senza opporre alcuna resistenza. Su altre barche i soldati israeliani ordinano di gettare gli smartphone in mare prima di fare un’altra mossa.

Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs, a bordo di un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla

L’abbordaggio dell’Idf grazie alla dispensa rabbinica

Nel frattempo in molti, essendo l’orario prima di cena (intorno alle 19, ora italiana) stavano chattando oppure erano collegati con dirette social. La connessione va e viene: è intermittente, per poi cessare del tutto. Inizia il panico. Alcuni dicono di aver avvistato una ventina di navi in avvicinamento. Gli idranti vengono usati contro la barca a vela Alma, la prima ad essere colpita e poi abbordata dai militari. È questa la prima mossa che apre le “danze” dell’operazione in quello che dovrebbe essere un giorno di festa per lo Stato ebraico che celebra lo Yom Kippur e che ha permesso – attraverso una dispensa rabbinica – di poter operare.

In un frame del video pubblicato sui social della Global Sumud Flotilla, il momento in cui le forze navali israeliane hanno abbordato la nave Oxygono

Da La Piccirella a Greta Thunberg e Thiago Avila: secondo arresto

A bordo dell’Alma ci sono anche tre volti ormai conosciuti della Global Sumud Flotilla lo skipper barese Tony La Piccirella, la svedese Greta Thunberg e il brasiliano Thiago Avila. Tutti e tre erano già stati arrestati la scorsa estate per aver tentato di violare il blocco sulla nave Madleen e hanno un divieto d’ingresso in Israele della durata di “cento anni”. “Greta e i suoi amici stanno bene” fa sapere il ministero degli Esteri israeliano postando un breve video del fermo di Thunberg.

Nel filmato è seduta a terra con il suo cappellino verde a forma di ranocchia che porta con sé sin dall’inizio della missione. Un soldato le porge una bottiglietta d’acqua e una giacca, lei la indossa. Pochi secondi che raccontano il primo abbordaggio della Marina israeliana alla Global Sumud Flotilla che ha di fatto ne ha interrotto la navigazione. E come per effetto domino delle altre. In giornata viene diffuso da Israele un video: l’Idf minaccia via radio alla barca ‘Alma’ di fermarsi.

"Se forzate il blocco confischiamo le barche”

“Se tenterete di forzare il blocco navale confischeremo la vostra barca. Siete totalmente responsabili delle vostre azioni”. Al che Avila risponde senza retrocedere di un passo “Siamo una missione umanitaria, il vostro blocco è illegale”. “Israele sta intensificando l’intercettazione: diverse barche della flotta sono già state fermate anche con l’uso della forza, utilizzando cannoni ad acqua” è l’ultimo aggiornamento dell’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.

"Bella ciao” in attesa degli israeliani

Gradualmente escono nuovi filmati. Gli attivisti della ‘Conscience’ cantano ‘Bella Ciao’ mentre sono in attesa dell’abbordaggio degli israeliani. Le parole vengono modificate in ‘Viva Palestina’. Quando sboccia l’alba le operazioni continuano ad andare avanti per molte ore. “Se stai vedendo questo video è perché Israele ci ha arrestati illegalmente”. L’ultimo appello registrato in caso di fermo, poi tutti offline.