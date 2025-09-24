Flotilla, l’ira dell’opposizione: “L’incauta è la premier. Segue la linea di Israele”

Roma, 24 settembre 2025 – Il colpo di grazia. Dopo una giornata passata sulle barricate, tra l’occupazione dell’aula della Camera, la richiesta di informativa immediata del governo, il presidio di fronte a Montecitorio, manifestazioni un po’ dovunque e due possibili scioperi generali, l’attacco frontale della premier che accusa l’opposizione di usare Gaza per colpire Palazzo Chigi fa tracimare l’indignazione. “Irresponsabile è aver trascinato l’Italia sulle posizioni di Netanyahu”, affonda il colpo Elly Schlein. “Meloni è una patriota al contrario”, fa eco Giuseppe Conte. E Nicola Fratoianni incalza: “Ti sei accorta che in Palestina è in corso non una guerra, ma un genocidio?”.

Il ministro Crosetto condanna l'attacco alla Flotilla

Come soffiare vento in un incendio. Il centrosinistra che già cavalcava da tre giorni lo sdegno popolare per i massacri di Gaza, si ritrova tra le mani un’occasione tanto imprevista quanto preziosa. E non manca di sfruttarla, ma stavolta non solo è propaganda: il fattaccio è reale, l’attacco a una nave italiana con tanto di parlamentari a bordo non di fronte al “teatro di guerra”, ma a 1200 chilometri di distanza. Si capisce l’irritazione di Arturo Scotto e Annalisa Corrado, i due esponenti del Pd della Flotilla dopo “le dichiarazioni incredibili” di Giorgia: “Svolgiamo il nostro mandato nel pieno rispetto della Costituzione, che ripudia la guerra. Stiamo difendendo il diritto internazionale”. Rincara la compagna di traversata, Benedetta Scuderi (Avs): “Le acque internazionali sono teatro di guerra?”.

Il degno finale di un mercoledì di straordinaria mobilitazione. Cominciato con l’occupazione dell’aula di Montecitorio da parte dei deputati del centrosinistra per ottenere chiarimenti sui droni che hanno colpito le barche. Una protesta che dura pochissimo: il governo si dice immediatamente pronto a riferire con il ministro della Difesa Guido Crosetto stamani alle 8.30. L’atteggiamento più conciliante di quest’ultimo non passa inosservato “ma poi la premier ha rovinato tutto”, sottolineano i democratici. Lo sdegno è reale, ma lo è anche il tentativo di sfruttare a proprio vantaggio la circostanza a pochi giorni dal voto nelle Marche. Le elezioni, si sa, implicano anche una competizione interna che si articola sottotraccia pure in questa occasione. Sulla scia dei deputati, i senatori chiedono al governo di dare informazioni, l’immediato “sì” non basta ai 5 Stelle che decidono di non partecipare ai lavori in aula, suscitando irritazione tra gli alleati del Pd e di Avs. “Cercano sempre il “+ 1“”.

Ma c’è un motivo in più che spiega la veemenza dell’opposizione così come il nervosismo. L’incidente di ieri è destinato a non restare un caso isolato: di qui la minaccia di due scioperi generali, quello della Cgil e quello, ancora più insidioso, di una Usb galvanizzata dalla mobilitazione del 22 che annuncia uno sciopero senza preavviso se ci fossero altri contrattempi. Un colpo basso che massimizzerebbe i disagi e porta Matteo Salvini a mostrare il pugno di ferro: “Non permetteremo che blocchino il paese”.

L’argomento già incandescente del riconoscimento dello Stato palestinese diventa per Palazzo Chigi ancora più delicato. Pd, M5S e Avs considerano “una furbata” la proposta del governo italiano: riconoscimento solo a condizione che Hamas si ritiri da Gaza e che gli ostaggi siano liberati. E preparano una mozione di ben altro tenore per il 2 ottobre, in occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri Tajani sulla guerra in Medio Oriente. Poi incombe il voto sulle sanzioni proposte dalla Commissione Ue. Pur blande, per Meloni potrebbero essere troppe. Infine, c’è l’incognita numero uno: se Israele inizia ad andare per le spicce quando le barche sono distanti, è difficile immaginare che usi il guanto di velluto quando tenteranno di raggiungere Gaza. Non a caso il governo sta cercando di correre ai ripari proponendo soluzioni che evitino il confronto diretto.