Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”

Roma, 28 settembre 2025 – “Io mi trovo sulla barca Alma, la Family stanno venendo a trainarla via, il nostro piano è di partire subito per Gaza, siamo pronti”. Quando contattiamo Tony La Piccirella, lo skipper barese e attivista della Global Sumud Flotilla, si trova a Creta in procinto di ripartire insieme alle altre imbarcazioni per intraprendere l’ultima parte del viaggio – quella più ostica – alla volta della Striscia di Gaza. L’attivista ha dovuto abbandonare la barca Family, dove si trovava il direttivo della missione, a causa di un guasto al motore e per questo non può più essere utilizzata.

La portavoce italiana dell’iniziativa umanitaria, Maria Elena Delia, è volata in Italia per dialogare con le istituzioni, dopo il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tuttavia la Flotilla è pronta a partire.

Tony La Piccirella

La Piccirella, come spiega questa situazione?

“Non sono trattative perché la missione non è negoziabile. Il nostro obiettivo è interrompere il blocco navale e aprire un canale di aiuti umanitari permanente. Delia è tornata in Italia per spiegare perché le proposte non sono state accettate, visto che molti non capiscono che noi non siamo un partito o un’associazione. Siamo un movimento che, tra l’altro, è anche più grande della Global Sumud Flotilla e anche senza il direttivo probabilmente la missione continuerebbe”.

Quindi non c’è alcuna spaccatura all’orizzonte?

“Assolutamente no, Delia ci sostiene da terra. Non siamo intenzionati a barattare la fine di una missione perché considerata ‘fastidiosa’”.

Però circa 10 italiani stanno rientrando in Italia. I parlamentari italiani, invece, continueranno la missione?

“Sì, i quattro parlamentari ripartono insieme con noi”.

Una barca della Flotilla lascia il porto di San Giovanni Li Cuti a Catania

Intanto altre due barche sono salpate dalla Sicilia, corretto?

“Esattamente. La migliore risposta a tutte le proposte e a tutti i consigli che ci hanno dato i governi e le istituzioni in questi giorni è la partenza di altre due flotte da Catania: la Thousand Madleen e la Freedom Flotilla. Questo dimostra che tutto ciò che sta accadendo è più grande della Global Sumud”.

Ad oggi però c’è chi polemizza sul fatto che i riflettori appaiano puntati tutti sulla Global Sumud Flotilla, mentre la situazione nella Striscia di Gaza sembra essere passata in cavalleria.

“Le piazze piene per la Palestina sono un fatto che prova il contrario. L’occhio non è distratto: la Flotilla rappresenta la materializzazione fisica delle mobilitazioni. Chi dice che questa missione non serve, si sbaglia perché sta smuovendo le acque”.

Cosa vi aspettate dall’ultima parte del viaggio?

“Le fregate militari inviate dal governo italiano e da quello spagnolo saranno al nostro fianco. La nostra speranza è che possano servire da deterrente ad ulteriori attacchi in acque internazionali”.