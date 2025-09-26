Appello di Mattarella alla Flotilla: “Non mettete a rischio le vostre vite. Accettate mediazione del Patriarcato Latino”

Roma, 26 settembre 2025 – Prosegue la navigazione della Flotilla verso la Striscia di Gaza dove la spedizione umanitaria si prefigge di portare aiuti umanitari. E più ci si avvicina alle acque territoriali israeliane, dopo gli attacchi con droni a cui è stata soggetta la Flotilla durante la sua navigazione, si alza la tensione.
Il governo Israeliano ha già fatto sapere che tratterà la Flotilla come “terroristi” e diversi stati europei che vedono loro connazionali imbarcati hanno comunicato che non potranno garantire l’incolumità della Flotilla nelle acque territoriali israeliane.
In questo contesto è arrivato il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha invitato i componenti della Flotilla a “non mettere a rischio la propria incolumità” invitandoli ad accettare la mediazione del “Patriarcato Latino di Gerusalemme che si è offerta di fare da intermediario ed effettuare la consegna degli aiuti umanitari trasportati dalla Global Sumud Flotilla.
La nave militare Furor è salpata nella notte dal porto di Cartagena, nella regione di Murcia, per fornire supporto alle imbarcazioni che compongono la Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari e che ha a bordo diversi cittadini spagnoli. La nave prevede di raggiungere la Flotilla in circa quattro giorni. Mercoledì, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sànchez, ha annunciato da New York che l'esecutivo avrebbe inviato una nave della marina "con tutti i mezzi necessari per assistere la flotta ed effettuare eventuali salvataggi".
L'amministrazione Trump sta pianificando di nominare l'ex primo ministro britannico Tony Blair a capo dell'amministrazione ad interim della Striscia di Gaza dopo la guerra. Lo riferisce Ynet, ricordando che Blair lavora da tempo dietro le quinte ed è coinvolto con l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner, nello sviluppo di idee per la ricostruzione di Gaza. La scorsa settimana fonti di Times of Israel avevano riferito che Trump aveva autorizzato Blair a riunire gli attori regionali e internazionali attorno alla proposta dell'ex premier di istituire un organismo di transizione per governare la Striscia alla fine della guerra, finché non potrà essere consegnata all'Autorità Nazionale Palestinese.
La fregata Alpino della Marina Militare italiana si è avvicendata la scorsa notte alla fregata Fasan, tenendosi anch'essa in prossimità dalla Global Sumud Flotilla. A quanto si apprende, invece, la Fasan si è allontanata per fare attività logistica.
"Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un appello inviato alla Flotilla,
"Al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta" dalla Flotilla, "valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza». Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.