Flotilla domani nella zona a rischio. Crosetto: “Solo arresti? Firmerei”

Roma, 30 settembre 2025 – La resa finale è vicina. “Tra 2 giorni saremo nella zona di intercettazione e fra 3 a Gaza”, ha annunciato ieri pomeriggio Tony La Piccirella, l’attivista barese a bordo della Global Sumud Flotilla. Giunta a poche centinaia di miglia dalla Striscia, la missione sta entrando nella cosiddetta ‘orange zone’, dove è alto il rischio che le barche vengano attaccate da Israele. Procedendo a una velocità di 4 nodi, tra domani e giovedì le 43 barche con 530 persone a bordo, tra cui circa 40 italiani, si troveranno ad affrontare il blocco navale imposto da Israele nel 2009 a 12 miglia dalla costa di Gaza. Ma i problemi inizieranno prima, potrebbe essere questione di ore.

Una nave della Flotilla

Nel 2010 cinque navi della Freedom Flotilla furono abbordate con la forza in acque internazionali, a oltre 200 miglia dalla costa, e la Mavi Marmara fu teatro di un vero e proprio scontro armato in cui le forze speciali dell’Idf uccisero 10 attivisti.

“Israele non permetterà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetterà la violazione di un legittimo blocco navale”, ha ribadito ieri il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar. Ma – ha assicurato il presidente della Repubblica di Israele, Isaac Herzog – all’esercito israeliano è stato dato l’ordine di “non usare la forza letale”. “Per la legge internazionale non ci sono rischi. Qualsiasi pericolo è legato alla violenza israeliana a cui i governi permettono ancora di andare oltre la legge internazionale” è il commento di Lapiccirella.

Nel frattempo il governo è al lavoro per cercare di evitare uno scontro con Israele. “Ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano chiedendo che venga garantita la sicurezza degli italiani a bordo di Flotilla e che non ci siano azioni violente nel caso di intervento – ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani –. Possiamo soccorrerli, aiutarli, ma è escluso che la Marina militare italiana entri in conflitto con quella israeliana. Non possiamo scatenare una guerra tra Italia e Israele”.

Tra le cento e le centoventi miglia nautiche di distanza dalle coste della Striscia di Gaza, la nave Alpino della Marina militare italiana – che al momento segue a distanza le imbarcazioni – invierà una comunicazione alla Global Sumud Flotilla per segnalare che la nave militare ferma in quella zona la propria navigazione, invitando le barche a non proseguire.

“All’alt di Israele ci fermeremo” hanno fatto sapere i parlamentari del Pd a bordo. Ma, in assenza di un accordo ‘last minute’ con condizioni tali da convincere la Flotilla a ed evitare di proseguire – prima su tutte, la creazione di un corridoio umanitario permanente – lo scenario che si prefigura è quello di un tentativo di forzare il blocco navale. A quel punto la reazione di Israele – che dopo gli attacchi dei giorni scorsi continua a seguire le imbarcazioni con i droni – sarà inevitabile. Come già successo in passato le navi saranno abbordate dalle forze dell’Idf o attaccate in modo tale da metterle fuori uso. In seguito gli attivisti potrebbero essere arrestati o subito rimpatriati. “Metterei la firma perché succedesse solo l’arresto senza nessun altro tipo di conseguenza. Anche se auspico che stasera ci sia qualcosa di positivo nel dialogo tra Israele e la Palestina, magari una tregua, che possa cambiare anche quello che si proponeva di fare la Flotilla” ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ieri sera, intanto, nell’ambito della 15esima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dal nostro Paese, sono atterrati negli aeroporti di Roma, Lecce, Pisa e Verona i tre C-130 con a bordo 15 minori di Gaza bisognosi di cure e i loro familiari. Decisivo il ruolo del ministero della Difesa.