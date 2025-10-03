La Flotilla non si arrende, Rebora (Music for peace): “Da Genova partite altre 240 tonnellate di aiuti per Gaza”

Genova, 3 ottobre 2025 – “Sono partiti dal porto di Genova 12 container contenenti 240 tonnellate di aiuti umanitari destinate alla popolazione della Striscia di Gaza”. A dirlo è il presidente dell’Ong genovese Music for Peace, Stefano Rebora, nel corso dello sciopero generale che ha mobilitato le piazze di tutto lo Stivale. “La prossima settimana 4 dei nostri volontari raggiungeranno il porto di Aqaba dove prenderanno in consegna il materiale. Se la trattativa con Israele non sarà ancora chiusa, attenderemo di ottenere i permessi necessari. Se però non dovessimo trovare un accordo – mette in guardia Rebora – siamo pronti a riportare il materiale indietro con noi, a caricarlo a bordo di due imbarcazioni e partire verso la Striscia di Gaza”.

Da ormai quattro settimane la Ong genovese, che ha raccolto oltre 500 tonnellate di aiuti alla fine di agosto insieme al Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp), sta trattando attraverso il ministero degli Esteri italiano per farli arrivare con un corridoio umanitario via terra. Gli attivisti di Music for Peace hanno detto di aver rifiutato la richiesta di consegnare i pacchi alla Jordan Hashemite Charity Organization (Jhco), che li avrebbe portati a Gaza, e di togliere tutti gli alimenti con zuccheri e amidi, vale a dire quelli più energetici per i bambini come biscotti, marmellata e miele, come da condizioni poste dal governo israeliano. L'organizzazione umanitaria ha rifiutato queste condizioni che ha definito “irricevibili”. Situazione che ha messo in stallo la trattativa. Ieri, 2 ottobre, la nave carica di container con quei pacchi (biscotti e miele inclusi) è comunque salpata dal porto genovese.

“Noi non siamo estemporanei a Gaza – spiega Rebora –, perché è dal 2009 che operiamo nell’enclave, l'ultimo carico è entrato nella Striscia ad aprile-marzo 2024, ma da allora non ci sono più stati dati permessi. È nostro diritto - lo dicono le convenzioni internazionali - di operare a Gaza e in quanto tale deve essere rispettato. Abbiamo un partenariato riconosciuto ufficialmente da Ramallah con associazioni per altro già operative sul posto e, dunque, riconosciute dagli israeliani. Non capiamo perché non possiamo consegnare direttamente a loro gli aiuti procedendo con le distribuzioni alla popolazione. Tenendo anche presente che il nostro personale locale è pronto: abbiamo chiesto che sia supervisore delle distribuzioni stilando report giornalieri con documentazione scritta e fotografica. Il nostro auspicio è quello di trovare un accordo, altrimenti non ci lasceranno scelta”. Il presidente di Music for Peace ha colto l'occasione per inviare un messaggio alla famiglia della Global Sumud Flotilla, in particolare ai 400 attivisti che si trovano nel carcere di Ketziot. “A loro dico: resistete! Lo stesso coraggio che hanno trovato per andare fino a destinazione lo troveranno per resistere”.