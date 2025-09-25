Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “Ma era necessario rischiare vite?”. Schlein contro Meloni: “Megalomane, divide il Paese”

Roma, 25 settembre 2025 - "Esprimiamo ferma condanna per l'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla, operazioni contro civili in mare aperto come questa sono inaccettabili". Lo ha ribadito il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso dell'informativa urgente del governo alla Camera sugli attacchi subiti dalle navi in viaggio per consegnare aiuti a Gaza e sull'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo.
Dopo Crosetto nell’Aula della Camera è intervenuta la segretaria del Pd Elly Schlein, che è tornata ad attaccare la premier. "La Flotilla fa dispetto a lei? Al governo? Esca dalla megalomania, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi paesi". Quindi la leader dem ha accusato Meloni di insultare le opposizioni, di "fare la vittima da tre anni" e "dividere la nazione". "Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina?". "Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina?", ha concluso.
Notizie in diretta
"Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina?". "Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina?". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nell'Aula della Camera dopo l'informativa di Crosetto. Schlein ha ricordato le parole della premier di ieri e commentato: "La Flotilla fa dispetto a lei? Al governo? Esca dalla megalomania, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi paesi". Quindi la leader dem ha accusato Meloni di insultare le opposizioni, di "fare la vittima da tre anni" e "dividere la nazione".
"Mi sono posto una domanda: era proprio necessario mettere a repentaglio l'incolumità di cittadini italiani per portare aiuti a Gaza? E su questo mi sono sentito con nostri parlamentari. Il Governo ha sostenuto in maniera significativa la popolazione nella Striscia, siamo in grado in poche ore di portare aiuti. Ho chiesto fino a che punto doveva arrivare la Flotilla. Continueremo a lavorare perchè non accada nessun incidente e chiedo su questo il vostro aiuto". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa alla Camera sulla Flotilla.
"Ci siamo chiesti cosa potevamo fare, come Governo e come Difesa. Quello che abbiamo voluto fare è inviare una nave, la fregata Fasan, alla quale se ne aggiungerà un'altra, la nave Alpino, che dispone di altre capacità. Ma non è nelle nostre intenzioni muovere navi italiane per dichiarare guerra a un Paese amico, il nostro obiettivo è un altro: prendere atto e far capire il rischio che corre chi è a bordo, indipendentemente dal fatto che stanno andando a fare del bene". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa urgente alla Camera sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla.
L'attacco della notte tra il 23 e il 24 settembre contro la Global Sumud Flotilla "riguarda da vicino il nostro Paese" perché "la sicurezza dei nostri connazionali in acque internazionali". Lo ha detto oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'informativa urgente alla Camera in relazione alla sicurezza della carovana marittima che si dirige verso Gaza. "Tra coloro che navigano nella Flottiglia vi sono anche dei cittadini italiani, inclusi parlamentari ed europarlamentari. È evidente dunque che quanto accaduto riguarda da vicino il nostro Paese, perché riguarda la sicurezza dei nostri connazionali in acque internazionali. Il governo italiano ha espresso ed esprime la più ferma condanna per quanto avvenuto. Azioni di questo tipo, condotte contro unità civili in mare aperto, sono totalmente inaccettabili", ha affermato Crosetto.
"Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di un attacco in acque internazionali a ud di Creta al momento non rivendicato; una decina di imbarcazioni, forse di più, sono state colpite, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Tra coloro che navigano nella Flotilla ci sono anche cittadini italiani, inclusi parlamentari ed europarlamentari: è evidente quindi, che quanto accaduto, riguarda da vicino il nostro Paese perché riguarda la sicurezza dei nostri connazionali in acque internazionali. Il Governo italiano ha espresso ed esprime la più ferma condanna per quanto accaduto: azioni di questo tipo condotte contro unità civili in mare aperto sono totalmente inaccettabili". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'informativa alla Camera sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla e l'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo.