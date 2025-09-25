Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “Ma era necessario rischiare vite?”. Schlein contro Meloni: “Megalomane, divide il Paese”

Roma, 25 settembre 2025 - "Esprimiamo ferma condanna per l'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla, operazioni contro civili in mare aperto come questa sono inaccettabili". Lo ha ribadito il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso dell'informativa urgente del governo alla Camera sugli attacchi subiti dalle navi in viaggio per consegnare aiuti a Gaza e sull'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo.

Dopo Crosetto nell’Aula della Camera è intervenuta la segretaria del Pd Elly Schlein, che è tornata ad attaccare la premier. "La Flotilla fa dispetto a lei? Al governo? Esca dalla megalomania, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi paesi". Quindi la leader dem ha accusato Meloni di insultare le opposizioni, di "fare la vittima da tre anni" e "dividere la nazione". "Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina?". "Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina?", ha concluso.

Il ministro della Difesa Crosetto

