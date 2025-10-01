Cosa succede ora agli italiani sulla Flotilla: gli accordi tra Roma e Tel Aviv

Roma, 1 ottobre 2025 – Flotilla abbordata dalle forze israeliane: la marina ha agganciato la nave Alma a poche miglia da Gaza, poi i militari sono saliti a bordo e hanno fermato membri dell'equipaggio. L'imbarcazione era stata una delle prime ad essere isolata e ad avere le comunicazioni schermate. E la stessa procedura potrebbe essere eseguita anche per le altre imbarcazioni della flottiglia umanitaria.

E ora cosa succederà agli italiani bloccati dall’Idf? “Abbiamo dato mandato al nostro consolato di dare assistenza a tutti gli italiani che verranno portati probabilmente al porto di Ashfod e poi verranno espulsi, credo che ci sarà un volo che li riporterà in Italia”. Lo ha detto questa sera al Tg1 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

'L'abbordaggio è iniziato'. Lo fanno sapere gli attivisti della Flotilla secondo cui l'intercettazione 'è iniziata dalla barca Alma che risulta isolata

La situazione è precipitata in serata, quando alle 19 è arrivato l’allarma della Global Sumud: “Nave Alma circondata, arrestati membri dell'equipaggio”. E dalle altre barche hanno parlato di presunte mine antinave sulla traiettoria di viaggio. Ma l’Italia minimizza: “Tutte le barche sono circondate. Ma non lo chiamerei attacco”, ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Tg1.

Tajani: "Israele ha assicurato che non ci saranno azioni violente”

Israele ha assicurato che non ci saranno azioni violente. Lo conferma lo stesso Tajani. "Abbiamo parlato con il governo di Israele affinché non ci fossero azioni violente e mi è stato assicurato. Anche i portavoce della Flotilla – dice il vicepremier – ci hanno detto che avranno un atteggiamento assolutamente gandhiano".

Crosetto: "Tutte le barche sono circondate”

Quello della Marina israeliana alla Global Sumud Flotilla "non lo chiamerei attacco, lo chiamerei blocco. Mi auguro che tutto avvenga con razionalità, senza che ci sia nessun problema". Lo ha detto al Tg1 il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Tutte le barche sono circondate", ha proseguito Crosetto, gli attivisti "dovrebbero essere portati al porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà per far rientrare i propri connazionali. È importante che quello che accadrà nella prossima ora avvenga senza violenza, senza che nessuno si faccia male, senza nessun rischio. Sia gli equipaggi" a bordo della Flottilla, "sia le autorità israeliane" sono preparati".

"Sono giorni che stiamo seguendo la vicenda, sia come Difesa sia come Farnesina. Ora aspetto, dopo le molte notti insonni, la fine di questa di questa cosa", ha concluso Crosetto.