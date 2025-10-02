Flotilla, cosa succede adesso agli attivisti in carcere. Blocco e fermi sono legali?

Roma, 3 ottobre 2025 – Risponde Francesco Cherubini, docente dell’Unione europea alla Luiss Guido Carli, esperto di diritto internazionale.

1 – L’abbordaggio delle navi della Flotilla è legale?

“Vi sarebbero meno problemi a livello interpretativo, se l’operazione fosse avvenuta nel mare territoriale entro il quale lo Stato costiero ha prerogative di gran lunga maggiori. Tuttavia l’intervento a quanto pare si è realizzato in acque internazionali nelle quali vige la libertà dei mari”.

2 - Il fermo degli attivisti è legittimo?

“La legittimità va valutata in prima battuta in base al diritto interno, ossia quello israeliano. Sotto il profilo del diritto internazionale mancano gli elementi di fatto per procedere a tale valutazione sulla conformità o meno dei fermi. Del resto al momento non è nota l’imputazione attribuita a queste persone”.

3 - Quali accuse renderebbero legale il fermo dal punto di vista del diritto internazionale?

“Il fatto che sulle imbarcazioni ci fossero armi destinate ad Hamas o, ancora, che trasportassero dei veri e propri combattenti per le milizie della Striscia. Due ipotesi alquanto inverosimili, stando alle nostre attuali informazioni”.

4 - Quale sarà il destino dei volontari fermati?

“Arrivati in territorio israeliano, sono sotto la piena giurisdizione di Tel Aviv. Israele ha già comunicato che saranno incarcerati e poi espulsi. Chi si rifiuta verrà processato e a riguardo si riaffaccia il nodo dei capi d’imputazione”.

5 - Gli attivisti non godono di una protezione diplomatica?

“Sì, va assicurata dagli Stati di appartenenza. Questi devono assicurarsi che ai fermati sia garantito il rispetto totale dei diritti fondamentali: il rispetto della libertà personale in condizioni detentive, il diritto ad un giusto processo”.

6 - Chi paga le spese per il ritorno in patria dei volontari?

“Il tema sarà, ove necessario, oggetto di un’interlocuzione diplomatica fra Israele e gli Stati chiamati ad assicurare la tutela internazionale dei fermati”.

7 – Il blocco navale istituito da Israele nelle acque al largo di Gaza è legittimo?

“In linea teorica sì, a patto che rientri nelle eccezioni previste. Una delle quali è la presenza di un conflito internazionale in corso. Ammesso che ve ne sia uno in atto fra Israele e Hamas, il blocco navale deve comunque soddisfare altre condizioni che in questo caso è molto dubbio siano state rispettate”.

8 - Quali sono i requisiti di un blocco navale?

“In primo luogo, l’intervento deve essere propozionato allo scopo e in linea di massima deve avere come obiettivo il blocco di mezzi e personale a beneficio del nemico”.