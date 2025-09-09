Global Sumud Flotilla: “La barca con Greta Thunberg colpita da un drone in Tunisia”. La Guardia nazionale smentisce. Il video

Roma, 9 settembre 2025 - Gli attivisti per la Palestina della Global Sumud Flotilla hanno dichiarato che durante la notte l'imbarcazione principale della flottiglia, la "Familiy boat" con a bordo Greta Thunberg è stata colpita da un drone mentre era ancorata nel porto tunisino di Sidi Bou Said, vicino Tunisi. Gli attivisti hanno pubblicato diversi filmati di una telecamera di sorveglianza dell'imbarcazione, in cui si osserva un principio di incendio. La guardia nazionale tunisina ha però smentito la ricostruzione: "Secondo i primi accertamenti, si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said, proveniente dalla Spagna. L'indagine è in corso e non è stato rilevato alcun drone", ha dichiarato all'AFP il portavoce della guardia nazionale Houcem Eddine Jebabli.

Il video dello scoppio

Footage from another boat of our Flotilla shows the exact moment the Family Boat was struck from above. pic.twitter.com/qVpUyg56uP — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 9, 2025

Notizie in diretta

A dx una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e a sx un fermo immagine dal video pubblicato sui social che mostrerebbe lo scoppio