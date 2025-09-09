Global Sumud Flotilla: “La barca con Greta Thunberg colpita da un drone in Tunisia”. La Guardia nazionale smentisce. Il video

Roma, 9 settembre 2025 - Gli attivisti per la Palestina della Global Sumud Flotilla hanno dichiarato che durante la notte l'imbarcazione principale della flottiglia, la "Familiy boat" con a bordo Greta Thunberg è stata colpita da un drone mentre era ancorata nel porto tunisino di Sidi Bou Said, vicino Tunisi. Gli attivisti hanno pubblicato diversi filmati di una telecamera di sorveglianza dell'imbarcazione, in cui si osserva un principio di incendio. La guardia nazionale tunisina ha però smentito la ricostruzione: "Secondo i primi accertamenti, si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said, proveniente dalla Spagna. L'indagine è in corso e non è stato rilevato alcun drone", ha dichiarato all'AFP il portavoce della guardia nazionale Houcem Eddine Jebabli.
Il video dello scoppio
L'organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave 'Family' che "confermano l'attacco di un drone" stanotte contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza. Nei video messi on line su X si vede una persona a bordo dell'imbarcazione che all'improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata; poi il panico sulla nave, con un'altra persona che grida "incendio, incendio" e la prima che dice "siamo stati colpiti". Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro.
La Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato di non aver rilevato "alcun drone" dopo che la flottiglia diretta a Gaza ha annunciato che una delle sue imbarcazioni sarebbe stata "colpita" in acque tunisine. "Secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni", ha dichiarato la Guardia nazionale. Gli organizzatori della flottiglia hanno dichiarato in un comunicato di sospettare un attacco con un drone.