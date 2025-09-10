"Flotilla colpita da un drone"

Solidarietà in diretta. Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sulla Palestina (che vive a Tunisi), abbraccia e bacia Greta Thunberg mentre al porto di Sidi Bou Saïd la folla avvolta da decine di bandiere scandisce "Free free Palestine". È la notte tra lunedì e martedì, e la Global Sumud Flotilla denuncia l’attacco incendiario di un drone alla Family Boat, la barca su cui viaggia l’ambientalista svedese (in quel momento non a bordo), diretta a Gaza come tante altre salpate dalla Spagna o in partenza da Italia, Grecia, Libia, Tunisia.

Scoppia un caso internazionale. Gli attivisti condividono il video di una telecamera di sorveglianza a bordo, in cui si vede un oggetto infuocato cadere sulla barca. I danni materiali sono ingenti, lo spavento notevole. "Il drone era a tre, quattro metri sopra le nostre teste. Ho gridato, ho chiamato l’equipaggio. Poi lo sgancio dell’ordigno e le fiamme. Per fortuna domate in pochi minuti", è la sintesi dell’attivista portoghese Miguel Duarte. Israele non commenta, la Tunisia smentisce la presenza di "alcun velivolo" non autorizzato lungo le proprie coste e ipotizza un incendio dovuto a errore. A Tony La Piccirella, unico italiano a bordo, la fretta di "ripulire" degli agenti tunisini saliti sul ponte per i "rilievi", accende più di una spia. Anche David Heathcote, responsabile dell’intelligence in McKenzie Services, intervistato dalla Bbc, confuta la ricostruzione tunisina: "Oggetto sganciato" probabilmente da "un drone sopra il natante". Se fosse di Israele "non saremmo sorpresi, sarebbe un’aggressione contro la Tunisia e la sua sovranità", nota Albanese, spiegando indirettamente l’atteggiamento della Guardia nazionale. La Gsf non ha dubbi e grida al sabotaggio. Chiaro lo scopo "intimidatorio", secondo la deputata portoghese Mariana Mortagua, pronta a far rotta su Gaza. "Nessuno ci fermerà", assicura il brasiliano Thiago Avila.

"Solidarietà a Global Sumud Flotilla: l’Ue e i governi tutelino la missione umanitaria", chiede la segretaria del Pd Elly Schlein. "Cittadini impegnati per un progetto contro il genocidio a Gaza trattati come terroristi e il governo criminale di Netanyahu trattato da alleato con tutti gli onori senza nessuna misura concreta, che sia il totale embargo delle armi o sanzioni finanziarie", accusa Giuseppe Conte, leader M5S. Nicola Fratoianni, co leader di Avs, non ha dubbi: "Un atto di pirateria internazionale". Mandante? "Il ministro estremista israeliano Ben-Givr". Soluzione? "Chiediamo che il governo italiano faccia come la Spagna. Sia data formalmente la protezione diplomatica per i nostri concittadini a bordo".

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani respinge ogni addebito: "Non tocca all’Italia fare indagini. Si tratta di una nave portoghese battente bandiera portoghese in acque territoriali tunisine". La Flotilla non lo fa impazzire, questo è evidente: "Ci sono modi più sicuri per far arrivare aiuti alla popolazione civile di Gaza", sostiene il numero uno della Farnesina depotenziando il senso politico della missione: la stessa linea che la commissaria Ursula von der Leyen porta avanti a Bruxelles. "È un’operazione a rischio", riassume il vicepremier. E così, quando i commando israeliani arresteranno illegalmente gli attivisti italiani, cosa succederà? C’è già "una chiara direttiva di assistenza consolare", assicura Tajani, che poi aggiunge: "Dirò al ministro israeliano Saar di avere particolari riguardo e rispetto per il ruolo che i parlamentari svolgono". Sottolineatura che prefigura una protezione differenziata tra partecipanti alla stessa missione. La polemica monta. E contro gli arresti collettivi per terrorismo minacciati da Israele, Pd, M5S e Avs chiedono alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di riferire con urgenza a Montecitorio.