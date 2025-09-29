La Flotilla tira dritto (ma tratta): “Forziamo il blocco di Gaza”

Roma, 29 settembre 2025 – “Forzeremo il blocco israeliano”. La Global Sumud Flotilla parte per Gaza dopo i giorni passati in acque greche per riparare le navi. Non sortisce effetto l’avvertimento del ministro della Difesa Guido Crosetto, che incontrando una delegazione del movimento mette in guardia contro il rischio di “effetti drammatici”. E il Ministero degli Esteri israeliano su X dice che la spedizione umanitaria “è una provocazione che serve ad Hamas”. Ma quando le navi cominciano a muoversi verso Sud-Est lasciandosi Creta alle spalle alcuni droni le seguono. A distanza c’è la fregata della Marina italiana.

La partenza della GSF

Gli organizzatori hanno fatto sapere che alcune imbarcazioni greche si sono unite alla flottiglia, per un totale di 47 navi. Gli italiani a bordo sono una quarantina. La settimana scorsa la Gsf è stata attaccata da droni con granate stordenti e sostanze irritanti, che hanno causato danni ma nessun ferito. Nella notte di ieri i droni sono tornati, ma si sono mantenuti alti. Intanto il responsabile della Farnesina Antonio Tajani ricorda che “è pericoloso avvicinarsi alle acque israeliane. Non sappiamo cosa possa succedere, forzare il blocco è pericoloso” e fa sapere che la premier Giorgia Meloni è costantmente informata su quello che accade.

L’incontro con Crosetto

Nel pomeriggio Crosetto incontra la portavoce italiana della Gsf Maria Elena Delia e le altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi. “Ho ribadito loro tutte le mie preoccupazioni, ma anche l’importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani”, fa sapere il ministro. “È fondamentale che l’impegno umanitario non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati e irrazionali. La priorità mia e del governo è e resta la sicurezza”. Ma Delia subito dopo replica: “La missione va avanti verso Gaza, non abbiamo avuto defezioni, navighiamo in acque internazionali nella totale legalità, questa è la nostra responsabilità”.

L’incontro con le opposizioni

Subito dopo la delegazione incontra via zoom Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs e si presenta poi al Nazareno per un colloquio con Elly Schlein. “Oggi siamo solo in ascolto”, replica Delia davanti alla sede del Pd quando le chiedono cosa risponde alle sollecitazioni di Crosetto. Poi precisa: “Non abbiamo avuto molte defezioni” tra gli attivisti prima della partenza.

Schlein: “Scorta europea”

“Abbiamo ribadito il nostro supporto – racconta Schlein –, così come l’auspicio che il canale di dialogo tra Flotilla e Patriarcato latino rimanga aperto per assicurare l’obiettivo di far arrivare gli aiuti a Gaza creando un corridoio umanitario permanente e tutelando l’incolumità degli attivisti a bordo”. “Chi sta violando il diritto internazionale è Netanyahu – prosegue –, e non certo questi attivisti che vanno protetti da parte dei governi, anche mandando una missione di scorta europea, e chiediamo al governo italiano di farsene promotore.

A 350 miglia da Gaza

Intanto il senatore del M5s Marco Croatti, che si trova su una delle navi, fa sapere: “Tutte le persone che sono qui hanno la forte determinazione di rompere il blocco navale in Palestina. C’è rabbia contro i governi che non fanno niente”. “Siamo a 350 miglia da Gaza, a tre giorni e mezzo-quattro di navigazione”, dice l’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado, imbarcata su Karma.