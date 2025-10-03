Flotilla bloccata da Israele in mare e sulla spiaggia di Gaza si torna a pescare con le reti: il video

Gaza, 3 ottobre 2025 – Tra i due litiganti: Gaza pesca. Una notizia positiva per gli abitanti della Striscia arriva dal blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Sembra un paradosso, ma le barche il cui obiettivo era quello di portare aiuti ai cittadini che stanno vivendo una situazione disperate a causa degli attacchi di Israele gli aiuti li hanno fatti arrivare davvero.

A Gaza si torna a pescare

Non direttamente, certo. La Global Sumud Flotilla è stata infatti bloccata e 400 attivisti sono stati arrestati: 46 sono italiani, tra questi anche i rimpatriati senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, parlamentare europea dei Verdi Benedetta Scuderi e la parlamentare europea del Partito Democratico Annalisa Corrado.

Il blocco della Global Sumud Flotilla ha impegnato a lungo le forze armate israeliane. Che quindi hanno necessariamente lasciato una parte della Striscia di Gaza senza presidio. E quindi ecco il varco verso il mare che è stato sfruttato dai pescatori: in tanti si sono fiondati a lanciare le reti – l’uscita in mare dei pescherecci è impedita ormai da tempo – e a pescare. E il bottino è stato molto soddisfacente, a giudicare dai volti sorridenti e dagli occhi felici di chi è accorso sulla costa.

The fisherman of Gaza got a chance to fish because the Israeli navy what’s too busy blocking the Sumud Flotilla Look at the joy on their faces pic.twitter.com/OEGAXKNXOV — TheRealMvitaOne (@FauzKhalid) October 3, 2025

Il video virale sui social

Una folla gioiosa di uomini, ragazzi e bambini tira fuori dalla riva una rete carica di pesci e, una volta adagiata sulla spiaggia, tutti iniziano rapidamente a ripulire dalla sabbia e sistemare il carico di cibo: sono i pescatori di Gaza, mostrati in un video condiviso da diversi attivisti palestinesi, per mostrare che finalmente si può lavorare senza rischiare la vita: “La Flotilla non è arrivata, ma in compenso ha tenuto l’esercito israeliano occupato", spiegano gli autori del video, “e grazie a questo possiamo di nuovo mangiare“.

Il report delle Nazioni Unite

L’operazione della Marina militare israeliana contro la Flotilla ha infatti tenuto lontane per un po’ le navi da guerra dalle acque di Gaza, dove i pescatori sono soggetti ad attacchi diretti. Lo ha confermato in un report di maggio anche la Divisione per le informazioni sulla Palestina delle Nazioni Unite (Unispal): nel dossier si documentavano “attacchi sistematici” e “intensificati dal 7 ottobre 2023” sia agli operatori che alle infrastrutture del settore ittico, con conseguente “collasso di uno dei principali settori economici e alimentari” di Gaza. Questo, sommato “alla distruzione di terreni agricoli e di altre infrastrutture per la produzione alimentare”, per l’Onu ha “contribuito direttamente al rischio di carestia”.

La denuncia delle organizzazioni umanitarie

Middle East Eye, nel dicembre 2024, parlava di oltre 200 pescatori uccisi e 4mila lavoratori rimasti disoccupati anche a causa della distruzione di imbarcazioni e strutture portuali e per la trasformazione dei prodotti ittici. Riccardo Noury, portavoce Amnesty International, ha commentato all’agenzia Dire: “Vedere immagini di pescatori che con una felicità incredula tirano a riva le loro reti piene di pesci è impressionante, anche perché sappiamo che il giorno dopo quella felicità potrà tornare a essere disperazione”.