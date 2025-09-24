Flotilla sotto attacco nella notte, Tajani: “Israele tuteli chi è a bordo”. Il video delle esplosioni

Roma, 24 settembre 2025 - Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla nella notte al largo di Creta, in Grecia. La flotta internazionale di 51 navi di diversi Paesi, a bordo delle quali anche parlamentari ed europarlamentari italiani, ha riferito via social che almeno 15 droni hanno sorvolato dall'una di notte le imbarcazioni a intervalli regolari di dieci minuti, registrando a seguire esplosioni a bordo. La Global Sumud Flottilla non ha esitato a indicare Israele come responsabile dell'attacco. Nei giorni scorsi erano stati denunciati un precedente attacco in acque tunisine e successivi sorvoli di droni in acque internazionali. "Esplosioni, droni non identificati e disturbo delle comunicazioni. Il limite cui Israele e i suoi alleati sono disposti a spingersi per prolungare gli orrori della fame e del genocidio a Gaza - ha denunciato Global Flotilla su X - è disgustoso. Stiamo assistendo in prima persona a queste operazioni psicologiche. Ma non ci faremo intimidire, la nostra determinazione è più forte che mai. Continueremo a navigare".
Il video delle esplosioni
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Gerusalemme (rpt: Gerusalemme) di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela.
La Global Sumud Flotilla ha denunciato "esplosioni, droni non identificati e interferenze nelle comunicazioni" nel corso della navigazione verso la Striscia di Gaza. "Stiamo assistendo in prima persona a queste operazioni psicologiche, ma non ci lasceremo intimidire", si legge sui canali social della Flotilla, dove è stato pubblicato anche un video di una delle esplosioni. "Ogni tentativo di intimidirci non fa che rafforzare il nostro impegno. Non ci faremo mettere a tacere. Continueremo a navigare". Il giornalista del sito americano Drop Site, Alex Colston, che si trova a bordo della Flotilla, ha riferito di "numerosi droni" che sorvolano l'area della navigazione, con "i capitani che coordinano le posizioni delle imbarcazioni e gli equipaggi che rimangono in stato di massima allerta, dopo almeno 12 esplosioni su nove imbarcazioni".