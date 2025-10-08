Mercoledì 8 Ottobre 2025

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Esteri
EsteriFlotilla, intercettata all’alba la nave Conscience. Israele: “Tentativo inutile. Presto tutti espulsi”
8 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Flotilla, intercettata all’alba la nave Conscience. Israele: “Tentativo inutile. Presto tutti espulsi”

L’imbarcazione è stata abbordata dai militari israeliani, interrotte le comunicazioni.  Witkoff e Kushner sono arrivati in Egitto per discutere del piano di Trump per Gaza

La nave Conscience, della Global Sumud Flotilla intercettata all'alba sa Israele

Roma, 8 ottobre 2025 – Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le altre otto imbarcazioni della Thousand Madleens to Gaza (Tmtg) che erano salpate a fine settembre alla volta dell'enclave palestinese con a bordo oltre 150 persone, tra medici, infermieri, giornalisti e attivisti, e aiuti medici a alimentari per un valore di oltre 110.000 dollari. 

“Un altro futile tentativo di violare il blocco navale legale e di entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto”, ha annunciato stamattina Israele. “Le navi e i passeggeri saranno trasferiti in un porto israeliano – ha fatto sapere il ministero degli Esteri su X –  tutti i passeggeri stanno bene e al sicuro. I passeggeri dovrebbero essere espulsi in tempi rapidi”. 

Intanto proseguono gli sforzi per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Stamattina l'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero e consigliere per il Medio Oriente, Jared Kushner, sono arrivati a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele e Hamas. Witkoff e Kushner sono stati gli ideatori del piano in 20 punti di Trump, che prevede, tra le altre condizioni, un ritiro graduale di Israele e il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti entro 72 ore dall'inizio di una tregua.

05:13
Witkoff e Kushner in Egitto per colloqui sul piano Trump per Gaza

L'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero e consigliere per il Medio Oriente, Jared Kushner, sono arrivati a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele e Hamas volti a raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo ha reso noto Barak Ravid di Axios. Witkoff e Kushner sono stati gli ideatori del piano in 20 punti di Trump, che prevede, tra le altre condizioni, un ritiro graduale di Israele e il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti entro 72 ore dall'inizio di una tregua

05:10
Israele: fermato nuovo tentativo di violare il blocco navale

Israele ha annunciato che "un altro futile tentativo di violare il blocco navale legale e di entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto". La Freedom Flotilla Coalition ha riferito dell'abbordaggio della nave Coscience e delle altre otto imbarcazioni dirette nella Striscia di Gaza a circa 120 miglia nautiche (220 chilometri) dalle coste dell'enclave palestinese. "Le navi e i passeggeri saranno trasferiti in un porto israeliano - ha fatto sapere il ministero degli Esteri su X - tutti i passeggeri stanno bene e al sicuro. I passeggeri dovrebbero essere espulsi in tempi rapidi"

