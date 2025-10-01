Mercoledì 1 Ottobre 2025

Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
Antonella Coppari
Esteri
Flotilla, l’ora dell’abbordaggio comunicata in anticipo al ministero degli Esteri e quell’impegno di Israele a usare il ‘guanto di velluto’

Meloni: attivisti irresponsabili. La richiesta del governo a Tel Aviv: “Nessuna violenza sull’equipaggio”. Schlein: “Quello che sta facendo Israele è illegale. L’esecutivo tuteli i militanti”. Risoluzione sul piano Trump, il Pd si asterrà

Roma  –  Per 24 ore la politica italiana è quasi paralizzata, con gli occhi fissi sul braccio di mare di fronte a Gaza, aspettando eventi che seminano una preoccupazione senza precedenti nelle stanze del governo. L’ora dell’abbordaggio era stata comunicata in anticipo al ministero degli Esteri. C’era l’impegno a usare il guanto di velluto, ma nessuno ci avrebbe messo la mano sul fuoco.

La linea del governo

A metà operazione, gli esponenti del governo che hanno seguito da vicino la pratica, hanno tirato un sospiro di sollievo: se finisce come è iniziata – il ragionamento – senza colpi d’arma da fuoco e feriti, è un successo diplomatico italiano e conferma la ragionevolezza della proposta Meloni-Mattarella. Molto più disteso di quanto non fosse nell’ultima settimana, il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, rivela di aver chiesto a Israele “di non compiere atti di violenza” e agli attivisti “un atteggiamento gandhiano”. Gli fa eco, il ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Dopo molte notti passate insonni, aspettiamo la fine di questa vicenda”.

La premier a Copenaghen e l’attacco delle opposizioni

Ben diverso il clima di buon mattino. A Copenaghen, la premier tiratissima e nervosa si era letteralmente scagliata contro la Flotilla. “In questa fase di un equilibrio che è estremamente delicato, di fronte a una possibilità che sarebbe storica, quella di arrivare alla pace, insistere su una iniziativa che ha dei margini di pericolosità e di irresponsabilità io continuo a non capirlo. Forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la loro priorità”. Immediata la risposta sdegnata delle opposizioni, del sindacato e del Global Sumud Flotilla. Insorge Giuseppe Conte: “Dalla premier attacchi assurdi e insulti”. Durissimo Maurizio Landini (Cgil): “Da lei arriva un grave atto di irresponsabilità”. Rincara Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla: “Siamo noi che chiediamo responsabilità alle istituzioni”.

Per una volta, resta quasi afono il Pd, e non è un caso. Il partito di Elly Schlein è nei guai. L’invito della premier a votare tutti insieme oggi una risoluzione a favore della proposta di pace di Trump nel dibattito in Parlamento su Gaza è una trappola dalla quale per il Nazareno è difficilissimo divincolarsi con il Papa, l’Europa, i Paesi arabi che sostengono il piano. Il leader M5s se la cava in modo sbrigativo: “Non ci sono i presupposti”. Fratoianni e Bonelli si trincerano dietro l’impossibilità di votare un testo privo di riconoscimento della Stato palestinese senza condizioni. Il Pd è diviso. Elly propende per la linea Conte, la minoranza insiste per un voto a favore. E del resto, è complicato trovare una quadra nel centrosinistra: su tre partiti, le posizioni di partenza per un testo comune erano quattro. Alla fine, si raggiunge il traguardo ambito.

Il dibattito in Aula sul piano Trump: come votano i partiti

Il centrodestra presenterà due risoluzioni, una più elaborata, l’altra ridotta all’osso per intercettare i desiderata dell’opposizione con cui ci sono stati contatti: si accetta il piano di Trump. Azione la voterà, idem Iv. Come ha fatto per il cessate a fuoco a Gaza, il Pd si asterrà: “Non possiamo votare contro”, dice Schlein ai gruppi riuniti all’ora di cena, con i riformisti che insistono per trovare la massima convergenza. Sempre che l’evoluzione degli avvenimenti dopo l’abbordaggio non suggerisca un altro copione. “Quello che sta facendo Israele è illegale. Il governo tuteli gli attivisti”, tuona la leader del Pd.

Lo sciopero generale del 3 ottobre

Comunque vada la notte più lunga, le preoccupazioni dell’esecutivo non saranno dissipate. Venerdì 3 ottobre c’è lo sciopero proclamato da Cgil, Usb e Cobas, con Salvini che promette il pugno di ferro. Sabato, per il corteo a Roma, il Viminale è in stato di massima allerta. La missione della Flotilla è finita, la tensione in Italia proprio no.

