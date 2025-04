Florida, il figlio di un agente ruba la pistola e spara in università: 2 morti e 5 feriti

Roma, 17 aprile 2025 – Una sparatoria di massa, presumibilmente perpetrata dal figlio di un vice sceriffo locale con la sua vecchia arma d'ordinanza, ha causato la morte di almeno due persone in un'università della Florida, ha riferito la polizia dello Stato sudorientale degli Usa.

Cinque persone sono state ricoverate in ospedale, dopo che l'uomo armato, identificato come Phoenix Ikner, ha aperto il fuoco nella Florida State University, sparando agli studenti, prima di essere colpito e ferito dalla polizia. Il campus è stato bloccato quando, poco dopo l'ora di pranzo, si è verificata la sparatoria: agli studenti è stato ordinato di rifugiarsi in casa mentre i primi soccorritori si riversavano sul luogo.

Lo sceriffo della contea di Leon, Walt McNeil, ha detto ai giornalisti che Ikner, 20 anni, era uno studente dell'università e figlio di un membro "eccezionale" del suo staff.

"Aveva accesso alle armi del padre”

"Purtroppo, suo figlio aveva accesso a una delle sue armi, ed è tra quelle trovate sulla scena". Lo sceriffo ha aggiunto che il sospettato faceva parte dei programmi di addestramento dell'ufficio dello sceriffo. "Non ci sorprende che avesse accesso alle armi", ha ammesso.

Ikner è stato portato in ospedale dopo essere stato colpito. Le sue condizioni non sono state chiare. I filmati di alcuni testimoni trasmessi dalla Cnn sembrano mostrare un giovane che cammina su un prato e spara alle persone che cercano di scappare. I testimoni hanno parlato di caos mentre la gente iniziava a correre attraverso l'ampio campus ee si sentivano degli spari vicino alla Student Union.

I morti non sono studenti

Le due persone decedute non erano studenti, ha dichiarato la polizia, senza fornire ulteriori dettagli. L'universita', un'istituzione pubblica con oltre 40.000 studenti, ha annullato tutte le lezioni e ha chiesto agli studenti che non vivono nel campus di andarsene. Le sparatorie di massa sono comuni negli Stati Uniti, dove il diritto costituzionale a portare armi prevale sulle richieste di regole più severe.

Lo stesso presidente Donald Trump, poco dopo i fatti in Florida, ha assicurato che continueraà a difendere il secondo emendamento suo diritto di possedere e portare armi. Trump ha definito la sparatoria "una vergogna, una cosa orribile", ma ha insistito sul fatto che gli americani dovrebbero mantenere un accesso illimitato alle armi. "Sono un grande sostenitore del Secondo Emendamento. Lo sono stato fin dall'inizio", ha detto."Queste cose sono terribili, ma non e' la pistola a sparare, sono le persone a farlo.