Florida, suprematista bianco uccide tre afroamericani. Strage evitata in un campus per un dettaglio

Jacksonville (Florida), 27 agosto 2023 – Una svastica sulla pistola e l'intenzione di compiere una strage nel campus della Edward Waters University, piccola università afroamericana. Era un suprematista bianco, spinto da odio razziale, il giovane che ieri ha aperto il fuoco e ucciso tre persone in un negozio di Jacksonville (Florida) prima di togliersi la vita. Le vittime (due uomini e duna donna) erano afroamericani e la carneficina nella vicina università è stata evitata solo perché il killer si è rifiutato di presentare un documento d'identità, finendo così per essere allontanato dall'area.

Lo sceriffo locale, T.K. Waters, ha spiegato che il ragazzo (sui vent'anni) viveva a Clay County con i genitori e aveva abbracciato da tempo l'ideologia nazista e suprematista bianca. Prima di dare inizio al suo piano omicida, il giovane ha mandato un sms al padre per dirgli di "controllare il suo computer": l'uomo ha trovato documenti – descritti da Waters come "manifesti pieni di odio in modo disgustoso" – e ha chiamato le autorità. La strage doveva quindi essere stata preparata da mesi. Oltre alla pistola, il killer era armato anche di un fucile d'assalto.

Lo scorso maggio un altro suprematista bianco, il diciannovenne Payton Gendron, ha ucciso 10 afroamericani in una sparatoria trasmessa in diretta in un supermercato di Buffalo. Con quello di Jacksonville salgono a 470 le stragi compiute negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. Il dato è riportato da Gun Violent Archive, un'organizzazione noprofit che registra tutte le sparatorie con almeno quattro tra morti e feriti, esclusi i killer. Era dal 2013 che in Usa non si raggiungeva un numero così alto di episodi a questo punto dell'anno.