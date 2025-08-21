Flamingo, il nuovo missile da crociera ucraino: 3mila chilometri di gittata per far tremare i russi

Roma, 21 agosto 2025 - Si apre una nuova fase della guerra in Ucraina. il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato l’avvio della produzione di massa del nuovo missile Flamingo, nuova arma letale da utilizzare nel conflitto con la Russia. La notizia, però, lascia dubbi a diversi esperti, che ritengono il Flamingo molto simile a modelli esteri, se non addirittura una copia.

Il Flamingo: il missile da crociera a lungo raggio

'I test di questo missile (Flamingo, ndr) hanno avuto successo. E finora è il missile di maggior successo che abbiamo: ha una gittata di 3.000 chilometri, il che è importante', ha dichiarato Zelensky alla stampa. Ha poi aggiunto: 'Non potremo parlarne molto finché non saremo in grado di utilizzarne centinaia. Entro dicembre ne avremo di più, e tra la fine di dicembre e gennaio-febbraio dovrebbe partire la produzione di massa'. È questo quanto emerso dalla dichiarazione del presidente, che solo ieri ha confermato ufficialmente l’esistenza dei missili di fabbricazione ucraina. Voci sul nuovo Flamingo circolavano da giorni, soprattutto dopo che il fotoreporter dell’Associated Press, Efrem Lukatsky, aveva pubblicato sul suo profilo Facebook alcune foto esclusive dell’arma. Tuttavia, si sa ancora molto poco delle caratteristiche del Flamingo. Zelensky, per esempio, ha parlato di una gittata che può raggiungere i 3.000 km, rendendolo un’arma particolarmente utile per colpire obiettivi lontani, anche ben oltre i confini ucraini. Un rapporto di Ukrainska Pravda rivela invece che la testata del missile arriverebbe a pesare fino a 1.150 kg, un dato che lascia intuire la potenza distruttiva dell’arma, che potrebbe causare danni significativi su strutture militari complesse, postazioni difensive o infrastrutture critiche. Intanto, alcuni video che circolano online mostrerebbero il Flamingo già in azione, e secondo le fonti locali avrebbe superato tutti i test di controllo. Le immagini lo riprendono durante il lancio e il volo, segno che il sistema è già operativo, quantomeno in fase sperimentale. Il missile pare quindi il nuovo fiore all’occhiello dell’industria bellica ucraina, da tempo reputata debole per la sua dipendenza dalle armi occidentali per sopravvivere. Presentato come 'made in Ukraine' e prodotto da una società ucraina conosciuta come Fire Point, potrebbe far rivalutare alla comunità internazionale la fragilità dell’arsenale ucraino, messo a dura prova dall’inizio dell’invasione nel 2022. Tuttavia, pare che il missile non sia totalmente un’opera nazionale e che, ancora una volta, l’Ucraina abbia dovuto appoggiarsi a collaborazioni estere.

Un orgoglio nazionale o una frode?

Che il Flamingo sia solo un pretesto per mascherare il declino dell’industria militare ucraina? Ancora è presto per dirlo. Ma c’è chi ne è convinto. Alexander Stepanov, esperto militare russo e ricercatore presso l’Accademia delle Scienze di Mosca, non si è risparmiato nelle sue dichiarazioni alla Tass. Secondo lui, il Flamingo è una frode: presentato come arma nazionale, sarebbe in realtà un missile della compagnia britannico-emiratina Milanion Group, già mostrato al pubblico come 'Fp-5' all’Idex 2025. La forte somiglianza tra i due modelli, sostiene Stepanov, sarebbe la prova che Kiev sta tentando di coprire le debolezze del proprio settore bellico spacciando per innovazione locale ciò che arriva dall’estero. Effettivamente, le somiglianze tra i due missili sono notevoli, sia nel design che in alcune caratteristiche operative: parliamo della stessa gittata di 3.000 km, della medesima velocità subsonica e di un carico bellico quasi identico. Secondo alcuni analisti, come Army Recognition, l' Fp-5 è stato concepito per essere assemblato con componenti modulari provenienti da diversi Paesi, come motori europei e/o, materiali compositi internazionali. Il sospetto è che anche il Flamingo segua la medesima logica, risultando compatibile con linee produttive nazionali, ma allo stesso tempo fortemente dipendenti da forniture esterne. In tal caso, parlare di ‘frode’ è sicuramente inappropriato. Nel mondo della difesa, infatti, è pratica comune stringere accordi con partner stranieri, produrre su licenza e presentare poi quei sistemi come frutto dello sforzo nazionale. Una prassi ricorrente in geopolitica che, in tal caso, non screditerebbe in alcun modo la produzione ucraina.