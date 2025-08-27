Condannato l’uomo che si era finto morto annegato per incontrare l’amante

New York (Usa), 27 agosto 2025 – Una vicenda surreale che non ha portato a un lieto fine per il protagonista. E’ stato condannato a scontare 89 giorni di carcere Ryan Borgwardt, il 45enne originario del Wisconsin che un anno fa si era finto morto annegato durante un giro in kayak per incontrare l’amante in Georgia. La durata della pena equivale allo stesso numero di giorni che erano trascorsi tra la denuncia della scomparsa, risalente al 12 agosto 2024, e il primo contatto dall’estero con lo sceriffo di Green Lake, zona situata a 160 km a nord-ovest di Milwaukee. Il motivo dell’arresto è legato all’avere ostacolato le ricerche del suo copro alle forze dell’ordine per il periodo di tempo indicato. L’uomo, padre di tre figli, si era quindi consegnato e aveva successivamente divorziato dalla moglie, con il quale era sposato da 22 anni, nel dicembre 2024.

La vicenda

“Mi pento profondamente delle azioni che ho compiuto e di tutto il dolore che ho causato alla mia famiglia e ai miei amici” aveva dichiarato in tribunale il 45enne del Wisconsin Ryan Borgwardt prima della sentenza che lo ha visto, suo malgrado, protagonista. L’individuo era salito alle cronache per avere finto un annegamento mortale mentre faceva kayak con l’intento di abbandonare moglie e figli e raggiungere l’amante, una donna di origine uzbeka che al tempo si trovava in Georgia. Inizialmente era stata ipotizzata una morte per annegamento, ma gli investigatori si erano visti costretti a sospendere le ricerche del cadavere addirittura dopo 58 giorni senza alcun risultato. A quel punto le autorità avevano optato per un ampliamento delle ricerche e delle analisi, dal quale erano usciti indizi particolarmente rilevanti come il nuovo passaporto ottenuto tre mesi prima. Borgwardt era infatti scappato all’estero per proseguire la propria storia con la donna: una fuga amorosa terminata nel dicembre del 2024, quando era stato convinto dagli investigatori a rientrare negli Stati Uniti a un mese di distanza dal primo contatto avvenuto dopo la scomparsa. Il 45enne è ora costretto a 89 giorni di carcere e deve pagare 30mila dollari di risarcimento, utili a coprire le spese sostenute durante i tentativi di ricerca.