Finlandia e Svezia: la destra del Nord vince su immigrazione ed economia

Roma, 9 aprile 2023 – Il vento del Nord soffia a destra, ma non è, in realtà, una novità. La sconfitta del partito di Sanna Marin alle elezioni finlandesi, e le sue dimissioni dal Partito Socialista hanno riacceso i riflettori sui Paesi del Nord Europa.

Nell’immaginario collettivo, i Paesi del Nord Europa vengono spesso considerati dei piccoli paradisi del socialismo liberale. Sono note le politiche di welfare, ad esempio nel caso della Danimarca, la famosa flexsecurity, nel caso della Svezia la politica che accompagna il cittadino “dalla culla alla tomba” e così via.

Nello stesso immaginario, si presuppone che questi Paesi presentino sempre governi socialisti, e pressione fiscale elevata. Ma non sempre questo corrisponde al vero.

I Paesi del Nord Europa presentano tassi di pressione fiscale inferiori all’Italia, i governi si alternano, tra socialisti, conservatori, populisti e liberali, anche se queste ultime tre categorie risultano essere quelle più in crescita.

“Il populismo di destra fa parte del panorama politico dei Paesi nordici già da più di 10 anni. In Finlandia, il Partito dei Finlandesi è diventato per la prima volta il terzo partito alle elezioni del 2011”, racconta a Quotidiano Nazionale Minna Ålander, ricercatrice del programma di ricerca sull'Unione europea presso l'Istituto Finlandese per gli Affari Internazionali (FIIA).

“Il Partito ha proposto un programma euroscettico dopo la crisi dell'euro e poi ha tratto vantaggio dalle politiche anti-immigrazione sulla scia della crisi migratoria. È stato al governo dal 2015 al 2019 e nelle elezioni di domenica scorsa è stato il secondo partito”, prosegue.

Sanna Marin ha registrato una sconfitta che non ha sorpreso a livello locale: dal dopoguerra, solo due candidati premier sono stati rieletti in Finlandia, dove l’alternanza al potere vige da oltre sessant’anni. Il Partito dei Finlandesi ha ottenuto il 21% dei voti, seguito dal Partito Popolare Svedese di Finlandia (liberale), con il 19.3%, il Partito di Centro (17.9%), il Partito di Coalizione Nazionale (14.2%), il Partito Socialdemocratico (11.7%) e i Cristiano Democratici (6.9%)

Sanna Marin è popolare in Finlandia, ma lo è ancora di più all’estero, soprattutto per le posizioni a favore dell’Ucraina e dell’ingresso all’interno della Nato, che però trovano consenso politico locale e, per questo non sono stati oggetto di campagna elettorale, al contrario dei temi economici. “In Finlandia, le persone tendono a preoccuparsi molto per il debito pubblico, che è cresciuto costantemente dopo la crisi finanziaria mondiale. Il governo Marin ha aumentato il debito a causa della crisi dei Covid e la gente teme che stia diventando insostenibile”, aggiunge Minna Ålander. Anche in Svezia, il governo è guidato da ottobre 2022, da partiti di centro-destra, con la figura di Ulf Kristersson, leader del Partito Moderato, dopo 8 anni di governo a guida dei socialdemocratici. Il ruolo del partito di destra “Democratici Svedesi”, cresciuto grazie ai sentimenti anti-immigrazione rimane però chiave, pur non essendo stato inserito all’interno del governo, garantisce l’appoggio parlamentare.

Chi pensa che i partiti del Nord Europa siano simili ai “cugini italiani” Fratelli d’Italia e Lega, però, si sbaglia. Se sui temi dell’immigrazione i partiti trovano punti in comune, nell’assoluta contrarietà a forme di accoglienza, se non per specifici casi, il partito di “estrema destra” dei Democratici Svedesi, è a favore del matrimonio egualitario per gli omosessuali e della riassegnazione del sesso facilitata.

Segno che alcuni temi nella cultura del Nord Europa sono già stati ampiamente accettati, mentre restano oggetto di dibattito pubblico i temi economici e di migrazione.