Finlandia, ponte pedonale cede: scolaresca piomba nel vuoto

Helsinki, 11 maggio 2023 - In Finlandia è crollato un ponte pedonale, nell'incidente sono rimaste ferite 27 persone, quasi tutti bambini che stavano attraversando il passaggio nel momento del cedimento. Il bilancio poteva essere più tragico a Espoo, appena fuori Helsinki, visto che il ponte passa sopra una strada.

Il dipartimento di soccorso dell'Uusimaa occidentale di Espoo ha chiarito che più che un ponte si trattava di una passerella di un cantiere che univa due palazzi al di sopra di una via. La base in legno ha ceduto nel momento in cui la scolaresca lo attraversava: è avvenuto prima delle 9.23 del mattino, ora in cui è arrivata la segnalazione al dipartimento di soccorso, che ha inviato subito diverse unità operative sulla scena del disastro.

La polizia ha reso noto che i ragazzini sono precipitati per alcuni metri, sulla strada sottostante, e sebbene presentino lesioni, non sono in pericolo di vita. I feriti sono studenti della Kalasatama Comprehensive School, e sono stati trasportati al Bridge Hospital, al New Children's Hospital e agli ospedali Peijas e Jorvi. I primi sono arrivati nei pronto soccorso a partire dalle 10.15, con principalmente fratture degli arti.