Elezioni Finlandia: chi è Riikka Purra, sovranista che sfida Sanna Marin. Nei sondaggi primo il centrista Petteri Orpo

Roma, 1 aprile 2023 – Finlandia domani al voto: sfida aperta tra la premier socialdemocratica Sanna Marin e Riikka Purra, la nuova leader della destra nazionalista, in piena ascesa, e i conservatori della Coalizione Nazionale di Petteri Orpo.

Sanna Marin e Riikka Purra: la sfida

L’ultimo sondaggio pubblicato giovedì dall’emittente pubblica Yle indica una situazione in bilico: la Coalizione Nazionale di Orpo figura in lieve vantaggio (19,8%), segue il Partito nazionalista euroscettico dei Finlandesi di Rikka Purra, mentre i socialdemocratici sono al terzo posto (con il 18,7%).

Chi è Sanna Marin

La 37enne Marin è diventata il più giovane capo di governo eletto al mondo nel 2019, guidando una coalizione di centro-sinistra con cinque donne leader di partito, quattro delle quali sotto i 35 anni. Artefice della storica svolta per l’ingresso della Finlandia nella Nato, Marin oltre ad essere notissima all’estero resta molto popolare anche tra i finlandesi.

Il video delle polemiche

La scorsa estate la premier Marin è stata al centro di una bufera mediatica dopo la diffusione di un video che la vedeva scatenarsi nel ballo e bere a una festa tra amici. La sua conferma è però tutt’altro che scontata in una battaglia elettorale che si è giocata tutta sui conti pubblici, il caro vita alle stelle e i timori di una recessione, tra le richieste di austerità dai conservatori, la difesa del welfare dalla sinistra, e posizioni apertamente euroscettiche di Purra. Il leader del partito più votato di norma è il primo a poter cercare di formare il governo diventando primo ministro, ma l’attesa è che questa volta - anche per i veti incrociati - le trattative per formare una coalizione possano essere lunghe e complesse.

Chi è Riikka Purra

Riikka Purra, 45 anni, sui social si presenta così: “Niente politica qui! Ma alimenti integrali, a base vegetale, crudi, succhi di frutta, momenti di vita quotidiana”. E ancora. “Madre, moglie. Deputata finlandese e presidente di partito”. Purra è in corsa per il partito dei ‘finlandesi’, svoranista che però negli ultimi tempi ha usato toni più morbidi.

Petteri Orpo, il ‘terzo polo’

Ma prima di Marin e Purra nei sondaggi si è piazzato Petteri Orpo, 53 anni, ex ministro delle Finanze, leader del Partito di coalizione nazionale, centrista. Insomma, i giochi sono apertissimi.