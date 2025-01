Gli orrori di Bucha in un film denuncia sulle atrocità dell’esercito russo. Il trailer

Roma, 12 gennaio 2025 - Non è ancora disponibile in Italia, ma presto lo sarà, il film su Bucha, la cittadina nel nord dell'Ucraina dove le truppe russe si sono lasciate andare a atrocità contro i civili, prima di abbandonare la zona. Il film è basato su eventi reali che hanno sconvolto il mondo, fatti noti al pubblico dall'aprile del 2022. Tutte le riprese sono state girate sui luoghi reali in Ucraina, e presentate nel 2024 al Festival di Cannes e al Tribeca Film Festival a New York.

Un film su Bucha, la cittadina dove i russi hanno compiuto violenze sui civili, girato negli stessi luoghi

La storia è quella di un rifugiato politico del Kazakistan, Konstantin Gudauskas, che si trova nella condizione di salvare centinaia di ucraini a Bucha, uno dei teatri delle violenze dei soldati di Mosca e degli alleati, vedi i ceceni.

Il film, nato grazie a un mix di donazioni, sponsor ed investitori privati, ed è già uscito in streaming in inglese e ucraino il primo gennaio (In Canada è in programmazione da dicembre). L'attore principale è il polacco Cezary Lukaszewicz afiancato dalla stella ucraina Vyacheslav Dovzhenko.