Filarmonica di Modena. Concerto show all’Expo

Da Rossini a Verdi, passando per Mascagni e Mendelssohn. La Filarmonica del Teatro Comunale di Modena ha incantato lo Shining Hat – il padiglione dei grandi eventi – dell’Expo di Osaka nel programma della National week del Padiglione Italia, alla presenza del commissario Mario Vattani e di Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera. "Orgoglioso di essere qui con la mia orchestra", ha detto il direttore dell’orchestra, il giapponese Hirofumi Yoshida. L’evento ha aperto la tournée della Filarmonica in Giappone: stasera terrà un concerto all’Izumi Hall di Osaka, domani sarà nell’isola di Amami. "Il Giappone è una terra amica", ha ricordato il presidente Giorgio Zagnoni. Nata nel 2022, ma affermata a livello internazionale, la Filarmonica di Modena è un’orchestra autonoma che unisce professionisti e giovani talenti. In poco tempo si è affermata con concerti di prestigio insieme ad artisti di fama internazionale, diventando un nuovo punto di riferimento per la scena musicale modenese e non solo.