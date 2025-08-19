Il caso che scuote la Norvegia: Marius Borg, il figlio della principessa ereditaria, accusato di 4 stupri

Oslo (Norvegia), 19 agosto 2025 – Il primogenito di Mette-Marit Tjessem-Høiby, la principessa ereditaria di Norvegia, dovrà rispondere davanti al giudice di ben 32 reati dei quali è stato incriminato e tra cui figurano quattro capi d’accusa per stupro e violenza sessuale. Il processo che riguarderà il 28enne Marius Borg Høiby, nato da una precedente relazione tra l’attuale moglie del futuro re Haakon e Morten Borg, avverrà ad inizio del 2026 e potrebbe sancire una condanna fino a 10 anni di carcere se vengono confermate le accuse più gravi.
Le accuse
Marius Borg Høiby è incriminato, fra le altre, per lo stupro di quattro donne diverse, violenza domestica nei confronti dell’ex fidanzata e la ripresa di parti intime di diverse donne senza il loro consenso. E’ stato inoltre denunciato per molestie ai danni delle forze dell’ordine e per avere violato il codice della strada. Gli stupri nei confronti delle quattro ragazze risalirebbero ad un periodo compreso tra il 2018 e il novembre 2024 e sarebbero avvenuti, stando a quanto riportano le indagini già effettuate, sempre durante il sonno delle stesse e dopo un rapporto consensuale. Høiby avrebbe inoltre filmato senza consenso le povere vittime durante le violenze compiute. “Spetta ai tribunali valutare la questione e prendere una decisione. Non abbiamo ulteriori commenti” ha affermato a proposito la corte reale norvegese. Lo riporta il The Guardian.
“Atti che possono distruggere vite umane”
E’ stato categorico sulla vicenda il procuratore distrettuale Sturla Henriksbø: “Questo è un caso molto grave – ha dichiarato –. Stupro e violenza nelle relazioni strette sono atti molto gravi che possono lasciare tracce indelebili e distruggere vite umane”. Henriksbø ha anche rassicurato i media sul fatto che Høiby “non verrà trattato con maggiore indulgenza o severità rispetto a atti simili commessi da altri”. Il procuratore, che avrebbe riflettuto oltre un mese e mezzo sulla possibilità di incriminare un membro della famiglia reale, ha infine confermato che il processo avrà inizio a partire da gennaio e che non andrà oltre le sei settimane. Høiby è fuori dalla linea di successione del trono di Norvegia e non possiede alcun titolo reale.