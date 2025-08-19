Il caso che scuote la Norvegia: Marius Borg, il figlio della principessa ereditaria, accusato di 4 stupri

Oslo (Norvegia), 19 agosto 2025 – Il primogenito di Mette-Marit Tjessem-Høiby, la principessa ereditaria di Norvegia, dovrà rispondere davanti al giudice di ben 32 reati dei quali è stato incriminato e tra cui figurano quattro capi d’accusa per stupro e violenza sessuale. Il processo che riguarderà il 28enne Marius Borg Høiby, nato da una precedente relazione tra l’attuale moglie del futuro re Haakon e Morten Borg, avverrà ad inizio del 2026 e potrebbe sancire una condanna fino a 10 anni di carcere se vengono confermate le accuse più gravi.

Le accuse

Marius Borg Høiby è incriminato, fra le altre, per lo stupro di quattro donne diverse, violenza domestica nei confronti dell’ex fidanzata e la ripresa di parti intime di diverse donne senza il loro consenso. E’ stato inoltre denunciato per molestie ai danni delle forze dell’ordine e per avere violato il codice della strada. Gli stupri nei confronti delle quattro ragazze risalirebbero ad un periodo compreso tra il 2018 e il novembre 2024 e sarebbero avvenuti, stando a quanto riportano le indagini già effettuate, sempre durante il sonno delle stesse e dopo un rapporto consensuale. Høiby avrebbe inoltre filmato senza consenso le povere vittime durante le violenze compiute. “Spetta ai tribunali valutare la questione e prendere una decisione. Non abbiamo ulteriori commenti” ha affermato a proposito la corte reale norvegese. Lo riporta il The Guardian.

La Royal Family norvegese. Nel tondo, il primogenito della principessa

“Atti che possono distruggere vite umane”

E’ stato categorico sulla vicenda il procuratore distrettuale Sturla Henriksbø: “Questo è un caso molto grave – ha dichiarato –. Stupro e violenza nelle relazioni strette sono atti molto gravi che possono lasciare tracce indelebili e distruggere vite umane”. Henriksbø ha anche rassicurato i media sul fatto che Høiby “non verrà trattato con maggiore indulgenza o severità rispetto a atti simili commessi da altri”. Il procuratore, che avrebbe riflettuto oltre un mese e mezzo sulla possibilità di incriminare un membro della famiglia reale, ha infine confermato che il processo avrà inizio a partire da gennaio e che non andrà oltre le sei settimane. Høiby è fuori dalla linea di successione del trono di Norvegia e non possiede alcun titolo reale.