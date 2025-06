La figlia di Barack Obama cambia cognome per firmare un progetto, la mamma: “Vuole farsi strada da sola”

Washington, 5 giugno 2025 – Malia Obama, figlia di Barack e Michelle, ha deciso di cambiare cognome “per farsi strada da sola” senza “essere figlia di”. Una scelta raccontata dalla stessa mamma e che entrambi i genitori rispettano.

L’ex first lady ha infatti raccontato in una intervista a Fox News come entrambe le figlie si siano “allontanate” dai genitori e che la 26enne Malia abbia deciso di ''togliere il suo cognome'' dalla firma di ''un progetto per il cinema a cui ha lavorato''. Michelle ha spiegato che ''il desiderio di indipendenza'' delle figlie, sorto ''durante l'adolescenza'', si è rafforzato ''perché sono figlie di genitori noti'' e ''non vogliono che si pensi che per loro è tutto scontato''. Dopo aver dichiarato che ''sta attraversando un periodo di transizione'' e aver spiegato di aver ''avuto la saggezza di iniziare una terapia''. A proposito di Malia e di Sasha, 23 anni, Michelle spiega che "cercano di distinguersi. E' molto importante che le mie figlie sentano di essersi meritate quello che ottengono nel mondo". Le due ragazze, prosegue l'ex first lady, "non vogliono che la gente dia per scontato che non lavorino sodo" o "che siano semplicemente portate per natura". Insomma, "sono molto sensibili a questo aspetto", ha aggiunto Michelle. In particolare, ha citato un episodio che riguarda la primogenita.

"Malia, che ha iniziato nel cinema, intendo, nel suo primo progetto, ha tolto il cognome.

Infatti, ha usato il suo secondo nome, Ann, come cognome nei titoli di coda di un cortometraggio da lei scritto e diretto, "The Heart", trasmesso al Sundance Film Festival nel 2024.

“Noi abbiamo pensato, sapranno comunque che sei tu, Malia. Ma abbiamo rispettato il fatto che stia cercando di farsi strada'', ha spiegato Michelle. ''Ora che sono cresciute, credo che stiano abbracciando i nostri principi genitoriali. Hanno una comprensione più chiara del perché abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Ci capiscono come esseri umani a tutti gli effetti", ha aggiunto. "Non volevano essere delle principesse alla Casa Bianca. Volevano spingersi oltre i limiti. Avevano bisogno di un po' di grinta", ha detto delle figlie.