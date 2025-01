Fidanzati trovati morti in una casa vacanze in Vietnam: il mistero delle stanze separate

Londra, 3 gennaio 2025 – E’ un mistero la morte di una coppia di fidanzati (lei britannica, lui sudafricano), trovati senza vita in una casa vacanze in Vietnam. I corpi di Greta Marie Otteson, 33 anni, e Arno Quinton Els, 36, giacevano in due stanze diverse del Silverbell Villa a Hoi An, città costiera al centro del Vietnam. A rinvenire i cadaveri è stato lo staff della struttura, lo scorso 26 dicembre. La notizia viene riportata da diversi giornali britannici. "Stiamo sostenendo la famiglia di una donna britannica morta in Vietnam e siamo in contatto con le autorità locali", ha affermato un portavoce del dicastero.

Secondo la polizia della provincia di Quảng Nam che indaga sul caso, sui corpi non c’erano tracce di violenza né sono stati rilevati segni di effrazione nella villa o furto. Gli effetti personali e i telefoni delle vittime erano intatti. In base ai resoconti dei media locali sarebbero invece state ritrovate diverse bottiglie di alcol vuote. "Otteson era nel suo letto, nella stanza 101, al primo piano – scrive The People citando il Times – mentre il fidanzato è stato trovato nella stanza 201”. Risulta che entrambi fossero registrati nella struttura dal 4 luglio scorso: Ottenson e Quinton vivevano in Vietnam, lavoravano entrambi con i social, lei come esperta di marketing, lui come comico-intrattenitore.

In un video postato su Youtube lo scorso dicembre annunciavano a sorpresa il loro matrimonio. "Siamo solo due persone provenienti da estremità opposte del mondo, che vivono in Asia, e lo fanno insieme, il che è piuttosto prezioso” spiegava Quinton. Dal filmato si evince che i due si sono conosciuti in Medio Oriente e insieme hanno deciso di trasferirsi in Vietnam.