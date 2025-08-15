Fentanyl contaminato dal batterio killer: 100 morti in Argentina. Cosa sta succedendo negli ospedali

Buenos Aires, 15 agosto 2025 – È salito a 100 morti il bilancio delle vittime del fentanyl contaminato somministrato negli ospedali argentini. Ma i numeri sono destinati a salire: secondo gli gli inquirenti, le fiale in commercio sono 153.000.

È iniziata a maggio l’inchiesta sul collegamento tra i decessi sospetti in corsia e le forniture del farmaco contaminate da un batterio killer e utilizzate negli ospedali di quattro province e nella capitale Buenos Aires. L’allarme era scattato con la denuncia dei parenti di 14 pazienti morti all’Ospedale Italiano di La Plata.

Ad aggiornare il tragico bilancio è stato il portavoce del presidente Javier Milei su X, indicando un laboratorio locale – chiamato Hlb Pharma – come "responsabile" delle morti improvvise. In Argentina è montata la polemica per la lentezza della risposta alla crisi sanitaria: sembra che l’Agenzia del farmaco avesse già ricevuto segnalazioni, senza però sospendere la vendita del lotto contaminato.

Fentanyl contaminato: dove viene prodotto

Ariel Furfaro Garcia, proprietario del gruppo HLB Pharma, è il "produttore del lotto di fentanyl contaminato responsabile della morte di oltre 100 persone", ha dichiarato in un comunicato il portavoce del presidente argentino Javier Milei.

A seguito di un'indagine, l'agenzia argentina che regolamenta il settore farmaceutica (ANMAT) aveva chiuso il laboratorio tre mesi prima che si verificassero i primi decessi causati dal fentanyl contaminato, ha aggiunto il portavoce.

Prosegue l’inchiesta

Il giudice che conduce le indagini, Ernesto Kreplak, spuega che "l'inchiesta prosegue" e che "la situazione è dinamica". Il magistrato ha escluso che siano ancora in circolazione fiale del lotto contaminato prodotte dal laboratorio Hlb Pharma, sostenendo che le indagini sono incentrate adesso oltre che sulla catena di responsabilità anche sull'individuazione di ulteriori vittime non denunciate.

"Fin dal primo momento abbiamo organizzato le indagini supponendo che il numero di vittime era molto maggiore a quello apparso inizialmente dopo la denuncia a maggio delle 14 vittime nell'Ospedale Italiano di La Plata”, ha affermato Kreplak.

Il giudice: "Sono 153mila le fiale contaminate”

"Tenendo conto che il lotto di fiale di fentanyl contaminate era di 153.000 unità e che l'Ospedale Italiano ne aveva applicate 1.300 registrando 14 vittime, abbiamo immediatamente considerato la possibilità di oltre 100 morti legate al caso in tutto il Paese", ha detto.

Al centro delle indagini c'è anche l'operato dell'Agenzia di controllo di medicinali ed alimenti (Anmat) che in passato aveva ricevuto decine di segnalazioni su irregolarità e contaminazioni di farmaci prodotti da Hlb Pharma senza tuttavia sospendere la licenza del laboratorio.