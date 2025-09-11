Federazione europea o vassalli nazionali

Riprendere lo spirito del Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita non è mai stato più urgente. La nostra Unione appare frammentata e debole in un contesto interno ed esterno ostile. Con appena il 5% della popolazione mondiale e un divario economico crescente con le potenze mondiali, l'Europa affronta un mondo di imperi continentali, dalla Russia di Putin alla Cina di Xi Jinping. E corre il rischio di diventare vassalla dell'America di Trump, come mostrato dalle imposizioni sulla spesa per la difesa, i dazi e il commercio, e la subalternità rispetto all’invasione russa dell’Ucraina. Gli europei sono irrilevanti nei conflitti da Gaza al Nagorno-Karabakh, per mancanza di unità politica.

A livello interno, la seconda Commissione von der Leyen sta demolendo il Green Deal, il progetto di punta della prima, come se il cambiamento climatico non stesse peggiorando. Ha presentato un Quadro Finanziario Pluriennale deludente, senza un significativo incremento di risorse. L'estrema destra populista euroscettica ed eurofobica, amica di Putin e Trump, non è mai stata così forte negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE.

Le leadership nazionali ed europee non hanno una visione politica a lungo termine. Mancano leadership, unità e capacità istituzionale. Per ora, un'improbabile alleanza tra simpatizzanti di Trump e nostalgici atlantisti sembra dominare il Consiglio europeo e la Commissione. Pertanto, la linea prevalente è di adulare e compiacere Trump, sperando di limitare i danni, alimentando la nostra dipendenza politica, strategica e persino economica da Washington. Ma non funziona, poiché per Trump i contratti vincolano solo la controparte, mai lui. Accettare di spendere il 5% del PIL per la difesa e di acquistare più armi e gas naturale dagli Usa non ha aumentato il suo impegno per la sicurezza collettiva, né ha evitato dazi punitivi, né ha rafforzato il sostegno all'Ucraina. Paradossalmente, solo la mancanza di un serio impegno da parte di Putin nell'avvio di un negoziato sta impedendo a Trump di raggiungere un accordo alle condizioni di Mosca.

Ormai dovrebbe essere chiaro che Trump non è, e non sarà mai, un alleato. L'America di Trump rappresenta un enorme shock geopolitico, economico e culturale per l'Europa. Tuttavia, diventare un protettorato americano non è inevitabile, anche grazie all’indignazione dell'opinione pubblica per le umiliazioni subite. Esiste una via alternativa. Il rilancio di una maggioranza europeista nelle tre istituzioni, e in particolare nel Parlamento europeo, potrebbe cambiare rotta, passando dal vassallaggio all'autodeterminazione del nostro destino. Il Parlamento ha il ruolo costituzionale di controllare la Commissione e di chiedere una nuova direzione, poiché detiene il potere di censurarla. Ha il potere di bloccare la riduzione dei dazi sui prodotti statunitensi, una mossa sicuramente popolare tra gli elettori. Dovrebbe usarlo, segnalando così che l'UE è in grado di resistere al ricatto.

Soprattutto, dobbiamo rafforzare la nostra unione politica, superare l’unanimità, la vetocrazia che consente a Orbán di bloccare l'assistenza militare dell'Ue all'Ucraina e la creazione di un sistema di difesa europea, non dipendente dagli Stati Uniti e che possa deterrere il Cremlino.

Come ha affermato Draghi, non saremo una potenza geopolitica basata solo sul rilancio della nostra competitività e del mercato interno. Dobbiamo diventare un'unione federale non paralizzata dall’unanimità o dalla mancanza di poteri adeguati in politica estera e di sicurezza. Gli Stati membri dovrebbero immediatamente attivare la clausola di Difesa Comune e riformare i Trattati, in alleanza con il Parlamento che detiene il potere di veto sul bilancio. Se non si riuscisse, gli Stati disponibili dovrebbero lanciare una nuova "Comunità Europea di Difesa", con una dimensione parlamentare e fiscale, aperta a tutti gli Stati membri interessati. Se si aspetta semplicemente la prossima crisi, l'Europa rischia di morire come progetto politico.

* Josep Borrell Fontelles, ex Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Guy Verhofstadt, ex Primo Ministro del Belgio, Presidente del Movimento Europeo Internazionale

Domènec Ruiz Devesa, ex eurodeputato, presidente dell'Unione dei federalisti europei

Roberto Castaldi, Segretario generale del Movimento Federalista Europeo