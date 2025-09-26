Fbi, incriminato l’ex direttore Comey che indagò su Trump per il Russiagate

Washington, 26 settembre 2025 – "Una persona molto corrotta che ha gettato un'ombra sull'intera nazione". Così, in un’intervista a Fox News Digital, Donald Trump ha definito l'ex direttore dell'Fbi James Comey che indagò su di lui nell’inchiesta Russiagate e che ora è incriminato per falsa dichiarazione e ostruzione alla giustizia. Un’incriminazione che giunge dopo la pressioni esercitate dallo stesso presidente statunitense, il quale, pochi giorni fa, aveva sollecitato l'Attorney General, Pam Bondi, ad adottare misure contro i suoi nemici politici. Ora, dunque, il tycoon ora festeggia scrivendo "giustizia in America" sul suo social Truth e definendo Comey una delle persone peggiori con cui gli Stati Uniti si siano mai confrontati.

L'ex direttore James Comey rese testimonianza alla commissione giustizia del Senato nel 2020 (Ansa)

Nominato a capo dell'Fbi nel 2013 dall'allora presidente Barack Obama, Comey aveva guidato l'inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni americane del 2016, esaminando possibili legami fra Mosca ed esponenti del team della campagna elettorale di Trump che lo aveva poi licenziato nel 2017, a inchiesta ancora in corso.

Comey si è dichiarato innocente dalle accuse e ha espresso fiducia nel sistema giudiziario americano. "Sono affranto per il dipartimento della Giustizia, ma ho una grande fiducia nel sistema di giustizia federale e sono innocente, quindi affrontiamo un processo e manteniamo la fede", ha dichiarato in un video su Instagram. "Una persona mi ha detto di recente che la paura è lo strumento di un tiranno e ha ragione ma io non ho paura e spero che non l'abbiate neanche voi", ha aggiunto, invitando gli americani "a seguire gli sviluppi con attenzione e a votare come se il vostro amato Paese dipendesse da questo, che è poi la verità".

Se giudicato colpevole, Comey potrebbe ricevere una condanna a cinque anni di carcere. Al centro dell'incriminazione c'è la sua testimonianza alla commissione giustizia del Senato del 30 settembre 2020, durante la quale venne accusato di aver mentito sull'autorizzazione data alla diffusione di informazioni sensibili. Il documento dell'incriminazione è breve e firmato solo dalla procuratrice Lindsay Halligan, l'ex avvocatessa di Trump specializzata nel settore assicurativo e nell'incarico da soli tre giorni. Secondo gli osservatori, la mancanza di altre firme così come il fatto che Halligan abbia presentato direttamente il caos al gran giurì, sembrano indicare come nessuno all'interno dell'ufficio della procuratrice abbia voluto farsi carico di una mossa così controversa.

L'incriminazione di Comey ha creato non poche tensioni all'interno del Dipartimento di Giustia. Secondo indiscrezioni, pare che la ministra Pam Bondi fosse scettica sul caso e abbia cercato di fermarlo. Bondi e il suo numero due, l'ex legale di Trump, Todd Blanche, avevano anche cercato di convincere Trump a non rimuovere Erik Siebert, l'ex procuratore della Virginia di cui Halligan ha preso il posto. Ma i loro sforzi non sono valsi a nulla.