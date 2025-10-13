Famiglie in videochiamata con gli ostaggi, emozione e lacrime di gioia. “Tornate a casa, la guerra non c’è più”

Roma, 13 ottobre 2025 – Lacrime, commozione e gioia: emozioni indescrivibili arrivate all’improvviso con la videochiamata che molte famiglie non speravano più di ricevere. Già dalle prime ore di questa mattina, sono arrivate le prime chiamate in videocall ai familiari da parte degli ostaggi liberati a Gaza dalle milizie di Hamas.

Il Forum degli ostaggi e delle famiglie ha condiviso video e foto dei parenti di Matan Zangauker, Nimrod Cohen e Ariel e David Cunio – ostaggi che, secondo le autorità israeliane, non sono ancora stati rilasciati – mentre effettuavano le chiamate. Una speranza che in due anni non si è mai affievolita, nonostante gli alti e bassi delle trattative per riportarlo a casa. Molti sono morti tra il buio dei tunnel scavati sono terra dove sono stati imprigionati da Hamas. E oggi, finalmene, i famigliari hanno espresso la gioia immensa quando hanno rivisto dopo due anni i propri figli e nipoti. Diverse fonti interne ad Hamas hanno anche confermato all'AFP che queste chiamate hanno avuto luogo, senza fornire ulteriori dettagli.

Le prime videochiamate degli ostaggi israeliani ai familiari

Una mamma: “Li ho visti, stanno bene”

Sono i primi contatti – scrive la stampa dello stato ebraico – dopo due anni di detenzione nelle mani di Hamas. “Tornate a casa, tornate tutti a casa. Non c'è più guerra", dice in un video tra le lacrime Einav Zangauker, madre di Matan Zangauker, ancora detenuto in una località segreta di Gaza.

I media hanno pubblicato anche le foto che mostrano altri prigionieri, tra cui i fratelli David e Ariel Cunio e Nimrod Cohen, in videochiamata con i familiari. La madre Silvia Cunio racconta di essere riuscita a fare una breve videochiamata con i suoi figli: "Non sentivo nulla, ma li ho visti, e questo mi basta", dice piangendo a Channel 12. Nel filmato, i Cunio sembravano indossare delle uniformi militari simili a quelle degli ostaggi rilasciati tra gennaio e febbraio 2025. "Stanno bene", afferma la madre.

7 foto Tel Aviv, 12 ottobre 2025 - Stanno per tornare a casa - il rilascio inizierà alle 4 di questa notte, ovvero alle 3 per l'ora italiana - gli ostaggi rapiti da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre 2023 al Festival Nova, nel sud di Israele. Dopo 737 giorni di prigionia - in codizioni disperate, nascosti tra i tunnel e le macerie di Gaza - sono 48 i nomi sulla lista di Netanyahu, consegnata ai mediatori alla stipula dell'accordo di pace in Egitto. Si pensa siano almeno 20 gli ostaggi ancora in vita, tra i deceduti c'è anche il corpo di un soldato di Tsahal ucciso nel 2024. Le autorità israeliane hanno stabilito che almeno 25 degli ostaggi sono stati assassinati il 7 ottobre 2023 o durante la prigionia nella Striscia. La maggior parte degli ostaggi vivi sono stati portati via dal rave nella foresta di Be'eri, altri dai kibbutz, mentre i restanti sono soldati. Gli ostaggi morti, secondo l'accordo siglato a Sharm el Sheik, Hamas dovrà restituire anche i corpi degli ostaggi portati a Gaza già morti o uccisi sul posto, ma non entro 72 ore come è stato stabilito per i vivi. Tra i rapiti deceduti ci sono soldati, un tassista, l'autista di un'ambulanza, abitanti dei kibbutz, tra cui diversi erano anziani (da 75 a 86 anni) e una donna, Inbar Haiman, 27 anni, uccisa al Festival.

Rilasciato il pianista jazz Alon Ohe: ha perso un occhio

Tra gli ostaggi liberati stamane da Hamas vi è Alon Ohel, il pianista jazz israeliano di origini serbe, rapito il 7 ottobre nell'attacco al festival musicale Nova il 7 ottobre 2023. Nel darne notizia, i media a Belgrado riferiscono che la famiglia lo scorso aprile aveva appreso da ostaggi liberati che Ohel ha perso un occhio.

Boato di gioia in piazza degli Ostaggi

Intanto oggi nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv è scoppiato un boato di gioia alla notizia della liberazione del primo gruppo di ostaggi. Appena la voce all'altoparlante ne ha confermato il rilascio, si sono levate grida tra la folla in festa. Centinaia di persone radunate in piazza – non solo familiari e amici, ma anche tanti altri israeliani – e qualcuno è scoppiato a piangere. Nella piazza, tante bandiere israeliane con un nastro giallo, simbolo del movimento che per due anni ne ha chiesto ad Hamas il rilascio, e cartelli con le loro foto.

Von der Leyen: “Sollievo per il mondo intero”

Il ritorno degli ostaggi israeliani è un momento di pura gioia per quelle famiglie. E un momento di sollievo per il mondo intero". Lo scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo cui questo "significa che si può voltare pagina, un nuovo capitolo può iniziare".

"L'Europa sostiene pienamente il piano di pace mediato da Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia – ribadisce von der Leyen – la finalizzazione dell'accordo che pone fine alla guerra oggi a Sharm el-Sheikh sarà una pietra miliare storica. Siamo pronti a contribuire al suo successo con tutti gli strumenti a nostra disposizione. In particolare, fornendo supporto alla governance e alla riforma dell'Autorità Palestinese. Saremo una forza attiva all'interno del Gruppo dei donatori palestinesi e forniremo finanziamenti Ue per la ricostruzione di Gaza".