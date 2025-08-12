Fairbanks, la città dell’incontro tra Trump e Putin nata dal sogno d’oro di un modenese

Fairbanks, 12 agosto 2025 – Fairbanks, nel cuore gelido dell’Alaska, è una città dove la corsa all’oro e la diplomazia internazionale si intrecciano. Nata nel 1902 dalla scoperta del modenese Felice Pedroni, conosciuto come Felix Pedro, trasformò un avamposto di cercatori in un centro vitale del Grande Nord. Oggi, oltre un secolo dopo, torna protagonista sulla scena globale ospitando l’atteso vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin.

La storia e la leggenda di Felix Pedro

All’inizio del Novecento, un giovane emigrato modenese di nome Felice Pedroni, conosciuto in America come Felix Pedro, partì alla ricerca dell’oro, lasciandosi alle spalle il suo paese natale di Fanano. Dopo anni di avventure e lavori duri tra miniere e cantieri, nel luglio del 1902 individuò un filone aurifero nella valle del fiume Tanana, in Alaska. Quella scoperta, destinata a cambiare per sempre la regione, scatenò una vera e propria corsa all’oro, trasformando un piccolo accampamento di cercatori in un vivace centro urbano. La leggenda vuole che Pedro, uomo dal carattere schivo ma dalla determinazione ferrea, fosse convinto fino alla fine che quelle terre nascondessero fortune incalcolabili. In suo onore, Fairbanks conserva oggi un monumento che ricorda il “pioniere italiano” che diede inizio alla sua storia.

Come è cambiata Fairbanks negli anni

Negli oltre cento anni successivi, Fairbanks si è trasformata da avamposto di pionieri a vero e proprio crocevia del Grande Nord. Se nei primi decenni del Novecento il cuore pulsante erano le miniere e i saloon, oggi la città è un importante centro universitario e culturale, sede della University of Alaska Fairbanks e punto strategico per l’osservazione dell’aurora boreale. L’economia, un tempo legata quasi esclusivamente all’estrazione dell’oro, si è diversificata, includendo turismo, ricerca scientifica e logistica. Con circa 33mila abitanti, Fairbanks mantiene un’anima di frontiera, un misto di spirito avventuroso e accoglienza, tipico delle comunità nate ai margini delle terre selvagge.

Fairbanks sul palcoscenico mondiale

Oggi il nome di Fairbanks torna alla ribalta internazionale per un motivo molto diverso dalla corsa all’oro: sarà infatti la sede di uno dei vertici più attesi, quello tra Donald Trump e Vladimir Putin. L’incontro avrà come focus la guerra in Ucraina e possibili scenari di compromesso per un cessate il fuoco definitivo. La scelta di questa città non è casuale: la sua posizione nell’estremo nord americano, un tempo territorio russo, ha un valore simbolico e strategico. E Fairbanks si ritrova ancora una volta al centro della storia: da piccola città forgiata dal sogno d’oro di un italiano, a palcoscenico di trattative capaci di influenzare gli equilibri globali.