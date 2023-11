Il vulcano Fagradalsfjall tiene in ansia l’Islanda e mezza Europa. Il geologo: “Ecco i due rischi. Il Marsili? Vi spiego le differenze”

Roma, 13 novembre 2023 – Più di 1.000 terremoti in mezza giornata, evacuati abitanti e animali, previsioni fosche sul traffico aereo. L’Islanda ha dichiarato lo stato d’emergenza per il rischio eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nella penisola di Reykjanes. Che cosa sta succedendo e cosa ci dobbiamo aspettare? Lo abbiamo chiesto al geologo Guido Ventura dell’Ingv.

Quali sono i rischi maggiori?

“Le emissioni delle colate laviche, fiumi di roccia fusa che raggiungono i 1.200 gradi di temperatura e dove arrivano distruggono, sono capaci di fondere tutto. Visti i volumi islandesi, possono percorrere diversi chilometri. Un altro pericolo è legato alle emissioni di cenere, con il vento si rischia l'accumulo sui tetti delle case con eventuale crollo, se quei tetti non hanno determinate caratteristiche strutturali”.

Sono prevedibili interferenze sul traffico aereo?

“In teoria sì, dobbiamo vedere quando partirà l'eruzione”.

In che tempi potrebbe avvenire?

"I colleghi islandesi parlano di giorni, addirittura di ore”.

Possibile fare un confronto con l’Italia?

“Rispetto ai vulcani italiani la situazione è completamente diversa”.

Perché?

"Cambia completamente il contesto geodinamico, l'Islanda è attraversata da una mega frattura dalla quale si forma una nuova crosta oceanica. Cosa che in Italia si verifica solo in modo molto ridotto al centro del Tirreno, con il vulcano Marsili. Ma le dimensioni non sono assolutamente comparabili, il Tirreno meridionale è un micro bacino”.