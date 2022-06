Facebook, lascia Sheryl Sandberg: numero due di Meta. Zuckerberg: "È la fine di un'era"

New York, 1 giugno 2022 - Piccola rivoluzione a Meta (Facebook): si è dimessa la numero due, Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer della società fondata da Marck Zuckerberg. Un addio subito sottolineato da Wall Street dove il titolo ha perso 3,02%, chiudendo a -2,58%.

Al suo posto Zuckerberg ha chiamato Javier Olivan. Lo stesso di Facebook dal suo social Network ha annunciato il cambio: "È la fine di un'era. Dopo 14 anni, la mia cara amica e compagna Sheryl Sandberg si dimetterà da COO di Meta. Quando Sheryl si è unita a me nel 2008, avevo solo 23 anni e non sapevo quasi nulla sulla gestione di un'azienda. Avevamo costruito un grande prodotto -- il sito Facebook -- ma non avevamo ancora un'azienda redditizia e stavamo lottando per passare da una piccola startup a una vera organizzazione. Sheryl ha architettato la nostra attività pubblicitaria, ha assunto grandi persone, ha forgiato la nostra cultura manageriale e mi ha insegnato a gestire un'azienda. Ha creato opportunità per milioni di persone in tutto il mondo, e merita il merito per gran parte di ciò che Meta è oggi".

La Sandberg invece ha scritto du Fb: "Quando ho accettato questo lavoro nel 2008, speravo di stare in questo ruolo per cinque anni. Quattordici anni dopo, è giunto il momento di scrivere il prossimo capitolo della mia vita. Non sono del tutto sicuro di cosa porterà il futuro - ho imparato che nessuno lo è mai. Ma so che includerà concentrarmi di più sulla mia fondazione e sul mio lavoro filantropico, che per me è più importante che mai, visto quanto questo momento sia critico per le donne". Aggiungendo: "Stare al fianco di Mark per questi 14 anni è stato l'onore e il privilegio di una vita. Mark è un vero visionario e un leader premuroso".