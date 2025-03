F-47, come sarà il super-jet di sesta generazione voluto da Trump

Roma, 21 marzo 2025 - F-47, dove 47 sta per 47esimo presidente degli Stati Uniti. Così Donald Trump ha voluto chiamare il super jet di sesta generazione in omaggio a se stesso. E Boeing si è aggiudicata l'appalto per sviluppare il caccia stealth di prossima generazione dell'Air Force, che andrà a sostituire il jet F-22, operativo da circa due decenni, con un nuovo aereo più avanzato in grado di operare insieme a droni senza equipaggio. Gli Usa avevano frenato sulla decisione in dicembre, lasciando l'onere e l'onore alla nuova amministrazione.

A stimolare la ripresa del progetto è stata anche la presentazione da parte della Cina di due aerei di sesta generazione: privi di code e di stabilizzatori verticali e orizzontali per dare, in teoria, al velivolo un'enorme manovrabilità e presuppone un completo controllo del assetto da parte di computer di volo estremamente sofisticati.

Nello Studio Ovale Trump ha presentato il nuovo super jet F-47

Un brusco risveglio che ha costretto all'accelerazione sull'F-47 che sarà il loro principale avversario. L'annuncio è una manna per la Boeing, che ha affrontato un anno difficile, in cui ha affrontato un lungo sciopero dei lavoratori e problemi di sicurezza sui suoi aerei di linea civili. Le azioni della Boeing oggi sono in rialzo alla Borsa di New York, guadagnando il 4,78% e raggiungendo i 181,09 dollari. Lo sforzo dell'NGAD era stato messo in pausa nel 2024 per problemi di costi, uno dei principali obiettivi dell'amministrazione Trump.

Nel 2018 il Congressional Budget Office aveva stimato che la cellula dell'NGAD potrebbe costare fino a 300 milioni di dollari al pezzo, un prezzo significativamente superiore a quello di altri velivoli attualmente in dotazione agli Stati Uniti. Nel 2024, "i funzionari hanno messo in dubbio che l'Air Force possa permettersi di sviluppare il NGAD insieme a programmi come il bombardiere B-21 Raider e il sostituto del Minuteman III ICBM", ha affermato il Congressional Research Service in un rapporto dell'inizio di quest'anno. Un alto ufficiale dell'Aeronautica ha dichiarato nei giorni scorsi che il servizio ha condotto uno studio dopo la pausa, che ha concluso che "non solo nel passato, non solo nel presente, ma anche nel futuro, la superiorità aerea conta".

"Lo studio ci ha detto che abbiamo provato un sacco di opzioni diverse e che non c'è un'opzione più valida dell'NGAD per raggiungere la superiorità aerea in questo ambiente altamente contestato", ha detto il maggior generale Joseph Kunkel all'AFA Warfare Symposium in Colorado. L'F-47 sostituirà l'F-22 Raptor, dotato di tecnologia stealth, un alto grado di manovrabilità e la capacità di supercruise, ovvero di mantenere un volo supersonico senza postbruciatori. Non si sa molto delle capacità dell'F-47, ma Trump ha detto che il nuovo jet sarà "praticamente invisibile", con una manovrabilità e una potenza ineguagliabili e la capacità di volare "con molti droni, quanti ne vogliamo, e questo è qualcosa che nessun altro aereo può fare".