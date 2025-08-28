F-35 italiani in Estonia intercettano velivolo russo

Roma, 28 agosto 2025 – Due F-35 italiani operanti nell'ambito della missione di pattugliamento aereo della Nato sono decollati da Ämari, in Estonia, "in risposta a un velivolo russo”. La Task Force Air - 32° Stormo e 6° Stormo - presso la base aerea di Ämari dimostra l'impegno dell'Alleanza a proteggere e salvaguardare le regioni baltiche e il fianco orientale.

A renderlo noto su 'X' e' il Nato Air Command, secondo cui "la Task Force Air di stanza ad Amari dimostra l'impegno dell'Alleanza nella protezione e nella salvaguardia delle regioni baltiche e del fianco orientale".

Non è la prima volta: era successo il 13 agosto

È la seconda volta che i super caccia italiani si alzano in volo dall’Estonia per difendere lo spazio aereo. La prima volta è stato il 13 agosto, sempre "in risposta ad aereo russo" nell'ambito della missione di pattugliamento aereo Air Policing della Nato.

Lo scramble nei cieli dell’Estonia – ovvero il decollo immediato e non programmato di velivoli da combattimento in risposta a una minaccia o a un’allerta improvvisa – si era già attivato in risposta alla possibile intrusione nello spazio aereo nazionale. “Gli F-35 italiani tengono a distanza gli aerei russi dallo spazio Nato, spazio di libertà. La pace si difende, la diplomazia dei cieli. Orgoglioso dei nostri ragazzi”. Lo aveva scritto sui social a metà agosto scrive il senatore Pd, Filippo Sensi.

I precedenti

Nel mese di aprile, si sono registrati momenti di tensione nei cieli baltici, dove per tre volte in tre giorni la Royal Air Force, l’aviazione britannica, ha fatto decollare i suoi caccia in risposta alle manovre di avvicinamento allo spazio aereo Nato da parte di velivoli in uscita da Kaliningrad, l’exclave russa militarizzata, stretta tra Polonia e Lituania e confinante a Ovest con il Mar Baltico.

Le prime operazioni di ‘scramble’ della Raf sono datate 15 aprile, quando i fighter Nato sono stati fatti decollare due volte: la prima per intercettare e identificare velivoli ‘spia’ Ilyushin Il-20M di fabbricazione sovietica, e la seconda per intercettare due caccia biposto SU-30MKI, entrambi in uscita da Kaliningrad.