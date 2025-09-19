Perché in Estonia sono decollati i caccia italiani: l’Aeronautica militare al comando della missione Nato di Amari

Roma, 19 settembre 2025 – I caccia F35 italiani decollati oggi per lo sconfinamento degli aerei russi sono di stanza da agosto alla base aerea di Ämari in Estonia dove sono ospitate le attività dell'Aeronautica militare italiana nell'ambito della missione di pattugliamento aereo Nato sul fronte orientale, che a breve potrebbe essere rinforzato anche dall'Italia dopo Regno Unito e Francia. Amari non è una base italiana in senso stretto ma una base estone utilizzata dalle forze italiane che in precedenza sono state dislocate anche in Romania.

L'Italia ha assunto il comando di questa missione di Air Policing nel 2025, schierando i propri caccia F-35 per la difesa dello spazio aereo baltico e per intercettare velivoli russi come è accaduto oggi e aerei - spia in grado di raccogliere dati in volo per decine di chilometri. Con l’avvio dell’operazione Baltic Eagle III, la Task force Air dell’Aeronautica, con velivoli F-35 e personale specializzato, ha assunto la responsabilità della sorveglianza dello spazio aereo baltico. Si tratta della terza partecipazione italiana alla missione in Estonia, dopo quelle del 2018 e del 2021.

La Task Force Air – 32nd Wing è responsabile delle operazioni di pattugliamento e intercettazione aerea sotto il coordinamento del Combined Air Operations Centre (CAOC) di Uedem, in Germania. Sempre da Ämari alcuni giorni fa era decollato un aereo da ricognizione italiano, un Gulfstream G550-Care, quando una ventina di droni russi hanno violato lo spazio aereo polacco. Il G550 italiano ha assicurato quella che in gergo è definita la 'situational awareness', cioè la capacità di cogliere in anticipo possibili segnali di pericolo nell'area delle operazioni. E' l'attività dell'aereo spia. I dati vengono acquisiti dal radar a scansione elettronica del velivolo, in grado di mappare in tempo reale tutto ciò che avviene nella zona a 360 gradi e per un raggio di centinaia di chilometri.

La forza aerea italiana è presente con mezzi e personale provenienti dal 32esimo stormo di Amendolara e dal sesto stormo di Ghedi. Ad Ämari l'Italia ha installato anche un sistema antimissile SampT. Il contingente è attualmente comandato dal colonnello Gaetano Farina, in passato comandante delle Frecce tricolori.