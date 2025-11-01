L’ex principe Andrea riceverà un buonuscita a sei cifre. Il re Carlo III pagherà personalmente uno stipendio al fratello

Londra, 1 novembre 2025 - Re Carlo III ha allontanato l'ex principe Andrea per gli scandali che si stavano accumulando, e lo ha spogliato di tutti i titoli reali, allontanandolo dalla residenza dei Windsor, ma mai lo abbandonerà al suo nuovo destino da "commoner", e soprattutto non lo lascerà mai ‘al verde’. Secondo il Guardian a palazzo reale in questi giorni infatti si discute del "buonuscita" per Andrea.

L'ex principe Andrea

Un assegno a sei cifre

Per l'ex duca di York potrebbe bastare un assegno a sei cifre, così da coprire le spese del trasferimento dal Royal Lodge di Windsor ad una nuova sistemazione a Sandringham. Inoltre il terzo genito di Elisabetta II riceverà uno stipendio annuale.

Le fonti hanno confermato al giornale che a Buckingham Palace si sta pensando a come risolvere questione del fratello del re, che si ritrova 'semplicemente' ad essere Andrew Mountbatten Windsor, senza titoli reali.

Uno stipendio pagato con fondi personali del re

Sarà il re Carlo III ha pagare di sua tasca uno stipendio annuale al fratello, molto superiore alla pensione della Marina di 20mila sterline annue che Mountbatten Windsor riceve già.

L'ex principe Andrea con il fratello il re Carlo III

Via dal Royal Lodge, ma con calma

Senza titoli Andrea dovrebbe lasciare il Royal Lodge, ma le operazioni andranno per le lunghe e non se ne parla prima prima della fine delle vacanze natalizie. Ma mancherà alla tradizionale riunione della famiglia reale a Sandringham per Natale.