Ucraina, l’ex generale Nato: “Operazioni fuori confine per aiutare i Volenterosi”

Roma, 30 agosto 2025 – Bombe e droni a valanga su Kiev, strage di civili con 25 persone uccise, tra cui quattro bambini e centinaia di feriti, altri 100mila soldati russi al confine, negoziati di pace in stallo. È l’ultimo bollettino di guerra. Il cielo sopra l’Ucraina è sempre più cupo.

Il generale Giorgio Battisti

Generale Giorgio Battisti, già comandante della Forza di reazione rapida Nato in Italia e primo capo italiano della missione in Afghanistan, c’è una nuova offensiva russa?

“Kiev è stata presa di mira altre volte. È la tragica normalità della guerra. Penso che sia anche la reazione russa alla distruzione di raffinerie e depositi di carburante da parte degli ucraini, eventi che creano difficoltà nei rifornimenti. Il Cremlino infatti ha bloccato parte delle vendite di carburante all’estero”.

Non quindi una reazione alle posizioni dell’Europa?

“Non penso. Vladimir Putin tiene in scarsa considerazione la Ue. Come hanno affermato Mario Draghi e la premier Giorgia Meloni essa ha un ruolo debole in questo scenario”.

L’Europa doveva muoversi prima?

“È in ritardo sugli eventi. Se si fosse mobilitata quando la Russia ha annesso la Crimea nel silenzio generale forse con una conferenza internazionale sarebbe stato possibile offrire una copertura di sicurezza all’Ucraina”.

Con l’intensificarsi degli attacchi, Mosca vuol guadagnare tempo?

“È una forma di pressione su Volodymir Zelenski per arrivare ad un tavolo di accordi solo se accetterà le condizioni di Putin: cessione dei quattro oblast, neutralità del Paese e niente soldati europei come forza di pace”.

Quanto può resistere Kiev in battaglia?

“Difficile fornire indicazioni precise, ma credo che possa difendersi ancora per molto tempo. Anche se il nodo sta nella difficoltà di reclutamento. L’esercito russo comunque avanza lentamente e con alto costo di vite umane. E l’Europa si è impegnata per nuovi aiuti”.

Sarà una svolta?

“Non ancora, ma gli aiuti sono fondamentali. Pare sia previsto un nuovo pacchetto di armi e munizioni acquistate in Usa dai Paesi europei per circa 850 milioni di dollari, compresi missili Eram con gittata di oltre 300 km”.

Poi c’è un forte passo avanti della Germania pro Ucraina.

“È la novità di questi giorni. Insieme a Parigi aumenterà le forniture di difesa aerea visto l’intensificarsi degli attacchi russi. Vuole ritagliarsi un ruolo di Paese forte in Europa non solo dal punto di vista economico”.

Le nuove sanzioni annunciate da Kaja Kallas, rappresentante europeo per la sicurezza, possono danneggiare Mosca?

“Potranno creare difficoltà, ma Putin le ha messe in conto. Non incideranno più di tanto”.

L’Italia fa bene a dire no a truppe sul terreno?

“Ogni Paese fa le proprie valutazioni politiche. La premier Giorgia Meloni ritiene che una forza multinazionale non preveda soldati italiani. La missione potrebbe consistere in attività di addestramento, assetti aerei e radar di sorveglianza schierati fuori dei confini ucraini d’intesa con i Paesi volonterosi. È una disponibilità in linea con l’art. 5 della Nato. Niente automatismi, ma possibilità di assistenza allo Stato aggredito secondo l’azione che si ritiene necessaria”.

C’è l’ipotesi degli sminatori.

“Nulla di certo. I nuclei del Genio sono comunque soldati, devono essere armati e poter operare vicino alla linea del fronte. È un intervento complesso per gli ordigni presenti come mine, cluster bomb, proiettili inesplosi. E bisogna tenere conto del rischio di inquinamento chimico del terreno”.

Si arriverà a una pace giusta?

“Nei conflitti c’è sempre una pace dei vincitori e una dei vinti”.