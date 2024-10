Ex collaboratore inguaia Trump:: "Voleva generali fedeli come quelli al fianco di Hitler"

Donald Trump è un "fascista" che governerebbe "come un dittatore se gli fosse permesso" e che vorrebbe generali "fedeli come quelli di Hitler", uno che a suo avviso "ha fatto qualcosa di buono". In una clamorosa intervista al New York Times, ma anche in un colloquio con The Atlantic, l’ex chief of staff della Casa Bianca John Kelly lancia l’atto di accusa finora forse più duro contro l’ex presidente, che ha servito per un anno e mezzo. "Falsità alla vigilia del voto", contrattacca la campagna del tycoon, che invece denuncia alla commissione elettorale federale il partito laburista britannico per una "spudorata interferenza straniera", puntando il dito contro i suoi volontari in Usa a sostegno di Kamala Harris. Una mossa che rischia di minare i rapporti fra Trump e il premier Keir Starmer in caso di vittoria del tycoon.