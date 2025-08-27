L’ex ambasciatore Usa a Kiev “Putin ha unito l’Ucraina Non molleremo l’Europa”

Roma, 27 agosto 2025 – L’autobiografia di una nazione scritta con il sangue e il fuoco. Nonostante Putin. Anzi, grazie a Putin. È il paradosso esistenziale di un popolo riemerso dal gorgo della storia al tramonto del sol dell’avvenire. L’eclissi sovietica. Bill Taylor si è fatto questa idea nei suoi anni di Kiev, dove ha vissuto da ambasciatore degli Stati Uniti d’America. E oggi la sua America strizza l’occhio a Mosca.

Ambasciatore, Trump dice “basta soldi per Kiev” e definisce Zelensky un “grande venditore”. Con Putin, invece, usa toni più cordiali. Cosa significa per la sorte dell’Ucraina?

“Trump ha chiarito che non intende più chiedere al Congresso nuovi fondi per armare l’Ucraina. Tuttavia, ha introdotto una politica che consente a Kiev e agli europei di rifornirsi da aziende statunitensi”.

Non esattamente un sostegno diretto.

“No, ma permette comunque l’accesso a sistemi come i missili Patriot, che solo gli Stati Uniti hanno a disposizione. Inoltre, la retorica di Trump è cambiata nel tempo: di recente ha mostrato frustrazione verso Putin, riconoscendo che il leader russo non è sincero nei negoziati di pace. Ciò suggerisce un atteggiamento più vicino all’Ucraina, pur tra le ambiguità”.

Ad ogni modo, dopo più di tre anni di guerra, Kiev pare in difficoltà sul campo. Sulla base della sua esperienza di ex militare, come analizza la situazione?

“C’è uno stallo: negli ultimi due anni e mezzo i russi hanno fatto piccoli avanzamenti, ma gli ucraini resistono”.

Lei è stato a Kiev da ambasciatore tra il 2006 e il 2009. Com’è cambiato il Paese da allora?

“All’epoca gli ucraini erano divisi tra chi guardava a Bruxelles e chi a Mosca. Quando sono tornato nel 2019, le cose erano già mutate. L’aggressione del 2014 aveva spostato l’opinione pubblica nettamente verso l’Europa. E con la nuova invasione del 2022 la frattura si è composta. La brutalità dei russi ha unito gli ucraini come non era mai accaduto prima”.

Quanto conta questa unità nella resistenza di oggi?

“Tantissimo. Gli ucraini non accetteranno mai più di vivere sotto dominio russo. Sono indipendenti da 34 anni, hanno una loro lingua, una cultura, una letteratura, degli eroi. Sono orgogliosi di tutto questo e sono pronti a difenderlo a ogni costo”.

Ma Zelensky deve fare i conti anche con problemi interni: stanchezza, corruzione, tensioni. Quanto pesano questi fattori sulla resistenza?

“Si tratta di rischi reali. Gli ucraini sono stanchi e il consenso verso Zelensky è sceso dal picco del 2022 a circa il 60%. La maggioranza condivide ancora la sua linea: desidera la pace, ma senza concessioni territoriali alla Russia”.

Gli ucraini chiedono una “pace giusta”, appunto. È possibile o i negoziati porteranno solo al congelamento del conflitto?

“Putin vuole dominare l’Ucraina, cancellarla come Stato. Con queste premesse non c’è margine per una vera trattativa. Qualcosa può cambiare solo se Stati Uniti ed Europa mettono una forte pressione su Mosca, sia economica sia militare, sostenendo Kiev con armi e sanzioni”.

E quali garanzie servirebbero per rendere credibile un eventuale cessate il fuoco?

“Soldati sul terreno. Non bastano delle firme su una carta come il Memorandum di Budapest del 1994, che infatti non ha funzionato. Gli ucraini non lo accetterebbero. La coalizione di Paesi disposti a intervenire militarmente può offrire una protezione credibile. Ma la garanzia più forte resta la Nato”.

Vede ancora possibile l’ingresso di Kiev nell’Alleanza Atlantica?

“Non tutti i Paesi sono pronti ad accettare l’Ucraina oggi, ma le cose possono cambiare”.

Un compromesso territoriale è immaginabile?

“La Russia occupa il 19% dell’Ucraina, ma Kiev non rinuncerà mai a rivendicare quelle terre. È la stessa logica della Germania Ovest, che non abbandonò mai l’idea di una riunificazione con l’Est”.

Qual è la linea rossa?

“Non bisogna riconoscere le conquiste territoriali russe. Sarebbe un premio all’aggressione e un pericolo per l’ordine internazionale”.

Veniamo all’Europa: come giudica finora il suo ruolo?

“Molto positivo. I Paesi europei oggi forniscono più armi e più aiuti finanziari degli Stati Uniti”.

L’America continuerà ad appoggiare Kiev?

“Sì. Il sostegno è bipartisan: la grande maggioranza del Congresso è favorevole a mantenere aiuti e sanzioni. Anche l’opinione pubblica continua a stare dalla parte degli ucraini e contro Putin”.