Von der Leyen resiste al doppio assalto francese grazie ai centristi: “L’Europa non deve dividersi”

Bruxelles, 7 ottobre 2025 – Circa tre mesi dopo essere sopravvissuta alla sua prima mozione di sfiducia, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si trova ad affrontare due nuovi tentativi simultanei di rovesciare la sua Commissione. Le due proposte sono state portate avanti da due gruppi dominati dai francesi: La Sinistra e i Patrioti per l’Europa, guidati rispettivamente da Manon Aubry e Jordan Bardella. La presidente è uscita indenne dal dibattito grazie al sostegno dei suoi alleati centristi, che hanno respinto gli assalti provenienti “da entrambi gli estremi dello spettro politico”.

Come osserva Eddy Wax in un articolo per Euractiv.com, Von der Leyen - affiancata da 22 dei suoi 26 commissari - ha seguito il dibattito impassibile, “in un tailleur blu, le braccia conserte”, mentre Aubry e Bardella lanciavano i loro attacchi. I due eurodeputati francesi hanno cercato di capitalizzare il caos politico interno al loro Paese, dove – proprio nello stesso giorno – i rispettivi partiti avevano tratto forza dal rapido crollo dell’ultimo governo nominato da Emmanuel Macron.

Le due mozioni, presentate dai due partiti all’estremo dell’emiciclo, sembrano comunque destinate a fallire. Per essere approvate dovrebbero ottenere i due terzi dei voti espressi, vale a dire la maggioranza dei 719 deputati del Parlamento europeo. A luglio, il conteggio aveva registrato 360 voti contrari al suo licenziamento, 175 a favore e 18 astensioni.

Nel suo discorso davanti alla plenaria, von der Leyen ha nuovamente richiamato all’unità europea. “Il mondo si trova nello stato più precario e pericoloso in cui si sia trovato negli ultimi decenni. E l’Europa è in stato di massima allerta”, ha affermato, esortando i deputati a non cedere alle divisioni. “L’Europa è minacciata da Est, sfidata dall’interno”, ha avvertito, ricordando che “l’ordine internazionale esistente è minacciato da una frammentazione più rapida del previsto”.

Il riferimento è andato in particolare alla guerra russa contro l’Ucraina e al crescente clima di instabilità globale: “Dalle incursioni sconsiderate nello spazio aereo ai tentativi di coercizione economica, dagli attacchi spietati all’Ucraina alle minacce dirette alla nostra sicurezza”, ha elencato la presidente.

Von der Leyen ha insistito sulla necessità di preservare l’unità europea, “all’interno di questo Parlamento, tra gli Stati membri e tra le nostre istituzioni”. Unità che, ha precisato, “non significa concordare su ogni dettaglio, ma unire le forze attorno a ciò che abbiamo in comune per garantire risultati concreti agli europei in questo mondo pericoloso”.

Rivolgendosi ai deputati ancora indecisi sul voto, la presidente ha messo in guardia contro le strategie di divisione alimentate da potenze ostili. “I nostri avversari non solo sono pronti a sfruttare qualsiasi divisione, ma la stanno addirittura fomentando attivamente. Putin ha attribuito all’Europa la colpa della sua guerra di aggressione e si è compiaciuto delle crepe nell’edificio europeo. È il trucco più vecchio del mondo: seminare divisione, diffondere disinformazione, creare un capro espiatorio. Non possiamo cadere in questa trappola.”

Il messaggio, ha ribadito, deve essere uno solo: “unità”. E questo, ha aggiunto, vale per tutti i campi: dalla difesa alla sicurezza economica, dal sostegno all’industria alla protezione della democrazia.

Von der Leyen si è poi rivolta direttamente ai deputati indecisi sul voto di censura: “So che alcuni di voi sono ancora indecisi su come votare alla fine di questa settimana”, ha detto. “Ma so anche che sono preoccupati per alcune delle questioni che queste mozioni menzionano di sfuggita: Gaza o l’Ucraina, il commercio o gli Stati Uniti. Le loro preoccupazioni sono sincere e legittime”.

La presidente ha quindi elencato le sfide che, a suo avviso, devono essere affrontate insieme: “La sicurezza economica, le dipendenze, il costo della vita, la burocrazia, la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico, la difesa delle nostre democrazie.” Su tutti questi temi, ha promesso, la Commissione continuerà a lavorare “in qualsiasi formato necessario” per “trovare insieme le risposte.”

“Credo che questa sia una responsabilità comune che tutti noi abbiamo in questo momento pericoloso della nostra storia”, ha concluso von der Leyen. “Potete contare su di me e su questa Commissione. Perché il messaggio che inviamo ora avrà risonanza in tutta Europa e oltre. E credo che debba essere un messaggio di unità: che l’Europa resti unita e raggiunga risultati insieme.”

Un’aula divisa ma nessuna sorpresa all’orizzonte

Durante il dibattito in Aula, i leader dei principali gruppi politici hanno anticipato le rispettive posizioni sulle due mozioni di censura. Il presidente e capogruppo del Partito Popolare Europeo (PPE), Manfred Weber ha annunciato un voto contrario, definendo l’iniziativa “un po’ ridicola”: “È la seconda volta in poche settimane — ha detto — e una mozione di censura è uno strumento serio. Il PPE voterà contro”. Come riferisce Euractiv.com, Weber ha poi accusato i due eurodeputati francesi promotori delle mozioni, Jordan Bardella e Manon Aubry, di sfruttare la scena europea per fini di politica interna: “Spero che abbiate raccolto abbastanza materiale video per la vostra campagna francese”, ha ironizzato.

La presidente dei Socialisti e Democratici (S&D), Iratxe García Pérez, ha respinto con forza l’ipotesi di sfiducia, affermando che “non possiamo permettere che l’Europa si blocchi mentre Putin intensifica la sua guerra contro l’Ucraina, Trump lancia una guerra commerciale e milioni di famiglie aspettano risposte su casa e salari”. García ha anche avvertito che il sostegno del suo gruppo “non è incondizionato” e che si attendono “politiche a tinte rosse” nei piani della Commissione per il 2026.

Nel gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR), il copresidente Nicola Procaccini ha annunciato libertà di voto, sottolineando che “ogni delegazione nazionale sarà libera di decidere in base agli interessi del proprio popolo” e ribadendo che per l’ECR “l’Unione non è un carcere, ma un’alleanza di nazioni”. Euractiv.com riporta inoltre che Procaccini ha invitato la Commissione a smettere di invadere ambiti di competenza nazionale.

Per Renew Europe, la presidente Valérie Hayer ha accusato i promotori delle mozioni di “minare l’Europa dall’interno” e di “usare la sfiducia per visibilità”: “Questa è ipocrisia — ha detto —. Vogliono un podio sociale, ma non soluzioni”. Hayer ha anche chiesto un’attuazione più rapida delle misure per la crescita.

La copresidente dei Verdi, Terry Reintke, ha avvertito che “le mozioni di censura indeboliscono l’Unione” e ha chiesto “chiarezza” sulle alleanze del PPE, aggiungendo che “non si possono dare per scontati i Verdi, ma siamo pronti a impegnarci per risolvere i problemi che ci attendono”. Reintke ha anche parlato di una “mancanza di leadership” da parte della Commissione.

Sul fronte opposto, la presidente del gruppo de La Sinistra, Manon Aubry, ha chiesto le dimissioni immediate di von der Leyen, accusandola di aver “accompagnato il genocidio a Gaza” e di aver “capitolato di fronte a Trump e agli interessi economici degli Stati Uniti.”

Dello stesso tono l’intervento di Jordan Bardella, leader dei Patrioti per l’Europa, secondo cui “votare la mozione di censura non vuol dire distruggere l’Europa, ma salvarla.” “Bisogna dire no all’Europa di von der Leyen e di Macron, e sì all’Europa delle nazioni libere”, ha affermato. Come fa notare Euractiv.com, Bardella ha sferrato una raffica di critiche contro la presidente, accusandola di eccessiva burocrazia, immigrazione fuori controllo e politiche penalizzanti per l’industria.

Le votazioni sulle due mozioni si terranno separatamente giovedì intorno alle ore 12.

Un segnale politico, più che un rischio reale

Le due proposte, pur provenendo da poli opposti dell’emiciclo europeo, condividono alcuni motivi di fondo: la reazione negativa all’accordo commerciale UE-USA e alle condizioni considerate sfavorevoli per gli esportatori europei, la contestazione dell’intesa di libero scambio UE-Mercosur, e la critica alla presunta mancanza di trasparenza della presidente — un tema già emerso durante il tentativo di luglio.

Su altre questioni, le divergenze restano profonde: l’estrema destra dei Patrioti denuncia la gestione dell’immigrazione irregolare e le politiche ambientali “fuorvianti” della Commissione, mentre la Sinistra la accusa di “fallimento” nell’affrontare la crisi climatica e sociale, oltre che di aver chiuso gli occhi sulla guerra di Israele a Gaza.

Come nota l’articolo di Wax per Euractiv.com, von der Leyen ha scelto di inquadrare le mozioni di censura come un vantaggio solo per Vladimir Putin, dichiarando che “Putin non nasconde il suo disprezzo per la nostra Unione, né la sua gioia o il suo sostegno verso tutti i suoi amici obbedienti in Europa che lavorano per lui.”

Alla fine, la presidente potrà probabilmente archiviare il dibattito come una distrazione passeggera — e per questo, osserva Euractiv.com, potrà ringraziare gli alleati centristi che si sono compattati in sua difesa, convinti che rovesciare ora la Commissione non farebbe che aggravare l’instabilità dell’Europa.