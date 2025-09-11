Von der Leyen bersaglio di due mozioni da poli opposti dell’Eurocamera

Roma, 11 settembre 2025 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si troverà ad affrontare ad ottobre ben due mozioni di sfiducia provenienti dai lati opposti dell’emiciclo del Parlamento europeo: La Sinistra e i Patrioti per l’Europa (PfE).

A luglio, il Parlamento aveva respinto una prima mozione con 175 voti a favore, 360 contrari e 18 astensioni la mozione di sfiducia presentata dall’eurodeputato rumeno dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) Gheorghe Piperea.

"Per la prima volta nella storia dell'Eurocamera, una mozione di sfiducia alla Commissione europea sarà depositata dal gruppo della Sinistra europea. Abbiamo raggiunto le 72 firme necessarie e abbiamo già depositato la mozione", ha affermato la capogruppo della Sinistra UE, Manon Aubry, in conferenza stampa a Strasburgo.

Tra le ragioni principali della sfiducia: il rifiuto degli accordi commerciali USA-Ue e Mercosur, la mancanza di una presa di posizione su Gaza, il fallimento delle politiche climatiche e sociali dell'Ue.

La mozione depositata, oltre alle firme dei 46 esponenti del gruppo de La Sinistra, ha raccolto anche anche le adesioni di diversi eurodeputati dei Verdi (compresi gli italiani), di alcuni indipendenti come gli eurodeputati del partito tedesco Bsw, gli slovacchi di Smer e lo youtuber cipriota Fidias. Una firma arriva anche dal gruppo dei Socialisti, con l'irlandese Aodhán Ó Ríordáin.

Per quanto riguarda il gruppo dei Patrioti per l’Europa (85 seggi al Parlamento europeo), di cui fa parte la Lega di Matteo Salvini, l’annuncio è stato fatto, sempre in conferenza stampa dalla prima vicepresidente del gruppo, l'ungherese Kinga Gál, che è anche vicepresidente del partito ungherese Fidesz.

"Abbiamo presentato una mozione di censura contro la Commissione Europea, perché sotto la presidenza di von der Leyen non è riuscita ad affrontare le questioni più urgenti che l'Europa si trova ad affrontare: pace, commercio, competitività, migrazione", ha affermato l’eurodeputata ungherese, secondo cui vi è necessità “di una nuova leadership che rappresenti i veri interessi degli europei".

Due mozioni due visioni opposte

I due gruppi stanno agendo su binari separati e La Sinistra ha già chiarito che non voterà in alcun modo la mozione dell’estrema destra.

"Ho letto la mozione di sfiducia dei Patrioti. Lasciatemi porre fine alla suspense. Non voteremo a favore della mozione di sfiducia dell'estrema destra per semplici motivi: si tratta delle stesse ossessioni razziste da cui sono sempre ossessionati nell'estrema destra”, ha chiarito Aubry in conferenza stampa.

Come indicato dalla politica francese del partito La France Insoumise (LFI), tra i punti focali “c'è l'immigrazione, collegano immigrazione e sicurezza, vogliono costruire muri al confine”, oltre alle critiche alle questioni ambientali, che, come sottolineato da Aubry, “sono completamente al di fuori tema”.

Pertanto, secondo la capogruppo de La Sinistra, le due mozioni “sono diametralmente opposte".

Secondo l’articolo 131 del Regolamento di procedura del Parlamento europeo, la mozione di sfiducia contro la Commissione europea può essere presentata solo se sostenuta da almeno un decimo degli eurodeputati, mentre per essere approvata deve ottenere la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento e, contemporaneamente, i due terzi dei voti espressi.

Dopo l’annuncio in Aula, il dibattito non può iniziare prima di 24 ore e la votazione, che avviene per appello nominale, deve svolgersi entro la sessione plenaria successiva. Se la mozione viene approvata, la Commissione nel suo complesso è obbligata a dimettersi, rendendo questo strumento l’atto di controllo politico più incisivo a disposizione dell’Eurocamera.