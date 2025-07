Von der Leyen affronterà giovedì prossimo un voto di sfiducia al Parlamento europeo

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen affronterà un voto di sfiducia al Parlamento europeo giovedì prossimo, dopo che una mozione presentata dall’eurodeputato rumeno dei Conservatori e Riformisti (ECR), Gheorghe Piperea ha superato i necessari controlli procedurali.

Ad annunciarlo è stato lo stesso europarlamentare del partito rumeno AUR che in un messaggio su X ha affermato che la mozione proposta per il cosiddetto Pfizergate ha passato il vaglio della conferenza dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento UE e raccolto 79 firme, superando la soglia necessaria per avviare un’azione parlamentare.

Dibattito e approvazione della mozione

La mozione verrà dibattuta lunedì 7 luglio durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo e verrà votata giovedì.

Una fonte parlamentare ha confermato a Euractiv.com che la presidente Roberta Metsola ha informato la Conferenza dei presidenti, l’organismo che stabilisce l’ordine del giorno del Parlamento, che la mozione ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dall’articolo 131 del regolamento interno del Parlamento.

Le accuse mosse da Piperea

La mozione di sfiducia riguarda tre accuse principali. La prima è lo scambio di messaggi di testo tra von der Leyen e il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, durante la contrattazione dei contratti per la fornitura di vaccini contro il Covid nel pieno della pandemia. I messaggi non sono mai stati resi pubblici nonostante le reiterate richieste di parlamentari e giornalisti.

Un’altra accusa riguarda il presunto utilizzo improprio dei fondi post-COVID, mentre la terza accusa è relativa al presunto tentativo da parte della Commissione europea di promuovere le sue politiche verdi finanziando ONG per fare pressioni sugli eurodeputati, entrambi smentiti dalla Commissione.

Le probabilità di approvazione

Secondo diversi osservatori la mozione è difficile che venga approvata. Qualsiasi deputato firmatario può, infatti, ritirare il proprio sostegno alla mozione in qualsiasi momento. Se la soglia di un decimo non viene più raggiunta, il processo viene interrotto. Perché la mozione di censura possa essere adottata, è necessario che sia sostenuta da almeno due terzi dei voti espressi, che rappresentino la maggioranza di tutti i deputati al Parlamento europeo.

Posizioni dei gruppi politici

L’Alleanza progressista dei socialisti e democratici europei (S&D), secondo gruppo del Parlamento europeo dopo il Partito popolare europeo (PPE) – la formazione politica a cui appartiene von der Leyen – ha già annunciato che non voterà la sfiducia, ma solamente perché la linea del gruppo è quella di non votare mai insieme all’estrema destra.

“La sfiducia? Evidentemente dobbiamo parlarne nel gruppo, ma noi abbiamo una linea chiara: non votare con l’estrema destra. Forse è al PPE che dovete chiedere, perché di solito si mettono d’accordo su alcune cose”, ha affermato sarcastica la presidente di S&D, Iratxe Garcia Perez, rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles.

Meno chiara la posizione del gruppo della Sinistra, con il co-presidente al Parlamento europeo, Martin Schirdewan, che ha affermato: “Certo che vogliamo un cambiamento di politica, ma discuteremo su come procedere”.