Vertice di Copenaghen: i leader Ue riuniti per affrontare la minaccia dei droni

Copenaghen, 29 settembre 2025 – Mercoledì (1 ottobre) i capi di Stato e di governo dell’Ue si riuniranno a Copenaghen per un Consiglio europeo informale, seguito il giorno dopo dal vertice con i leader della più ampia Comunità Politica Europea – il “cerchio concentrico” di Paesi vicini all’Unione.

Nell’ultima settimana, tuttavia, la Danimarca ha dovuto affrontare ripetute segnalazioni di droni sopra infrastrutture critiche.

Il primo episodio è avvenuto lunedì scorso (22 settembre), quando grandi droni con luci lampeggianti sono stati avvistati sopra l’aeroporto di Kastrup, causando disagi ai voli e lasciando a terra migliaia di passeggeri.

Mercoledì sera (24 settembre) altri droni sono comparsi nella penisola dello Jutland – anche sopra la base aerea di Skrydstrup, che ospita la flotta danese di F-16 e F-35. Nuovi avvistamenti sono seguiti nel weekend vicino al confine tedesco e presso la più grande struttura militare del Paese.

Le autorità hanno ammesso che avrebbero potuto abbattere i droni sopra Kastrup, ma hanno scelto di non farlo a causa dei rischi per i civili. “Tutto ciò che sale, deve scendere”, ha dichiarato il capo di Stato maggiore Michael Wiggers Hyldgaard.

La scorsa settimana, forze di difesa polacche hanno accidentalmente incendiato una casa nel tentativo di abbattere un drone russo, ha riportato Rzeczpospolita.

Guerra ibrida

In un discorso televisivo di giovedì, la premier Mette Frederiksen ha dichiarato che la Danimarca si trova ora di fronte a una “guerra ibrida”, indicando la Russia come l’unico attore con la capacità e la volontà di condurre simili provocazioni.

Anche Peter Viggo Jakobsen, docente al Royal Danish Defence College, concorda: “Non ci sono molti altri sospetti plausibili, perché chi altri avrebbe sia la capacità sia il desiderio di farlo?” ha detto a Euractiv.

Gli episodi hanno acceso il dibattito interno sulla preparazione della Danimarca di fronte alle minacce russe. Il Paese ha fornito più aiuti militari all’Ucraina di qualsiasi altro Stato in rapporto al PIL, rendendolo un probabile obiettivo delle pressioni del Cremlino.

A Bruxelles, il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius ha dichiarato la scorsa settimana che l’Ue sta lavorando a un “muro anti-drone” per proteggere il fianco orientale, ammettendo però che ci vorrà almeno un anno per implementarlo. Una prospettiva che offre poche garanzie a Copenaghen in vista dei vertici di questa settimana.

L’aeroporto di Kastrup ha riconosciuto di dover contare sul contatto visivo – in pratica, occhi e binocoli – per individuare i droni. Solo quando i dispositivi hanno sorvolato l’area aeroportuale lunedì è stato dato l’allarme, ma ormai era troppo tardi.

Negli ultimi giorni, la polizia danese è stata sommersa di segnalazioni di avvistamenti, la maggior parte dei quali si è rivelata riguardare droni civili legali. “È meglio non chiamare la polizia ogni volta che si vede una luce nel cielo”, ha dichiarato venerdì l’ispettore Paw Kaltoft a DR. Domenica, le autorità hanno imposto un divieto di una settimana all’uso dei droni civili.

“Eravamo abituati a considerare i droni amatoriali come un problema. I vertici Ue sono tutt’altra cosa”, ha commentato Jakobsen, sottolineando come la presenza dei leader europei alzi drasticamente la posta.

“Se inizi a sabotare un vertice europeo, rischi di avere contro l’intera UE. Loro sanno che c’è un limite a quanto possono provocarci”, ha aggiunto.

Svezia e Germania in soccorso

Venerdì (26 settembre) la Danimarca ha accettato l’aiuto della Svezia, prendendo in prestito un sistema anti-drone per rafforzare la propria difesa. Domenica (28 settembre) una fregata tedesca per la difesa aerea ha attraccato a Copenaghen.

Anche l’Ucraina ha offerto assistenza, un gesto definito “commovente” dai funzionari danesi, considerando lo sforzo bellico in corso.

Nonostante i rinforzi, osservatori sostengono che il danno di immagine per la Danimarca sia ormai fatto. “È piuttosto imbarazzante. Si cerca magari di non far trapelare troppo il fatto che ora arrivano mezzi dall’estero perché non si riesce a gestire la situazione da soli”, ha osservato Jakobsen.

Le forze danesi hanno cercato di proiettare deterrenza dispiegando una fregata al largo di Copenaghen e organizzando esercitazioni navali di intercettazione dei droni. Ma secondo gli esperti, chi c’è dietro le incursioni ha già ottenuto il suo scopo.

“Se l’obiettivo era creare confusione e insicurezza in Danimarca, ci sono riusciti pienamente”, ha concluso Jakobsen.